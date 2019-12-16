2019-12-16T11:16:43+03:00
Звезды

Снимки «великих кутюрье ушедшей эпохи» и винтажные наряды покажут в «Росфото»

Костюмы и бижутерия Chanel, Christian Dior и Ива Сен-Лорана помогут воссоздать атмосферу роскошной эпохи
Анна ПОСЛЯНОВА
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Карл Лагерфельд. Париж, 1980-е. Фото: Владимир Сычев. Предоставлено: «Росфото»Карл Лагерфельд. Париж, 1980-е. Фото: Владимир Сычев. Предоставлено: «Росфото»
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Блеск роскоши заполнит выставочные залы «Росфото» 19 декабря: в этот день здесь откроется выставка «Великие кутюрье ушедшей эпохи», которая объединит снимки Владимира Сычева и костюмы и бижутерию галереи Vintage Dream.

– Выставка посвящена одному из самых ярких периодов в модной индустрии – 60–80-м годам прошлого века, – рассказывают организаторы. – Знаменитые кутюрье, такие как Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Соня Рикель, Кензо Такада, оставили после себя наследие, навсегда вошедшее в историю моды.

Их – за работой или в моменты отдыха – запечатлел фотограф журнала Vogue Владимир Сычев, иммигрировавший во Францию в 1980 году. В экспозицию вошли домашние снимки Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, фотографии знаменитой модели Мунии, снимки Лулу де ла Фалез – подруги и креативного партнера дома YSL, редкие кадры молодого Карла Лагерфельда, уличные съемки Жан-Поля Готье. Часть фото предстанет перед зрителями впервые.

Ив Сен-Лоран. Париж, 1980-е. Фото: Владимир Сычев. Предоставлено: «Росфото»

Ив Сен-Лоран. Париж, 1980-е. Фото: Владимир Сычев. Предоставлено: «Росфото»

Винтажные наряды и бижутерия – от Chanel, созданные при жизни Коко Шанель и позднее, под руководством Карла Лагерфельда, а также от Christian Dior и из коллекции Ива Сен-Лорана – помогут воссоздать атмосферу роскошной эпохи.

Любопытно, что Владимир Сычев, несмотря на возможность работать в мире глянца, предпочел уличную фотографию, которой занимался вплоть до 2010 года. В числе сюжетов – падение Берлинской стены, свержение Чаушеску, три дня с Михаилом Горбачевым в кругу семьи после его отречения, первый и второй путчи в Москве, поездки с президентами (Валери Жискар Д’Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак, Николя Саркози).

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Дворовый корпус, 2-й этаж

Когда: 20 декабря 2019 года – 16 февраля 2020 года, открытие 19 декабря в 18:30

Вход: 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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