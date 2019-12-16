Кандидатуру бывшего министра транспорта РФ внесли в ЗакС в качестве вице-губернатора Петербурга

Бывший министр транспорта России Максим Соколов с большой вероятностью станет новым вице-губернатором Санкт-Петербурга. Утром 16 декабря его кандидатура была внесена на утверждение в городской парламент и нет оснований думать, что депутаты ее отвергнут.

- Губернатор Александр Беглов направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Одновременно с этим глава города удовлетворил просьбу вице-губернатора и члена правительства Петербург Олега Маркова, попросившего освободить его от обязанностей, дабы «предоставить возможность сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала Северной столицы и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города».

Но далеко из Смольного Марков не ушел. Александр Беглов назначил его спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Надо сказать, что ранее Олег Марков отвечал в городском правительстве за туризм, а развитие транспортной инфраструктуры и инвестиции были в полномочиях Эдуарда Батанова. Теперь все три вопроса будут сосредоточены в руках Максима Соколова.

Справка «КП»:

Максим Соколов уроженец Ленинграда. Ему 51 год, он отец троих детей. Имеет экономическое образование (Ленинградский госуниверситет). После окончания вуза пошел на преподавательскую деятельность.

В 1991—1993 годах преподавал историю экономических учений и макроэкономику на экономическом факультете СПбГУ.

Далее ушел в коммерцию и возглавил строительную компанию, которая занималась реставраторскими работами, в том числе павильонов Росси на площади Островского в Петербурге.

В 2004 году возглавил комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

В 2012 году назначен министром транспорта РФ. В июне 2018 года покинул должность и стал членом совета директоров крупного строительного холдинга.

16 декабря 2019 года кандидатура Максима Соколова внесена на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.