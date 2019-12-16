2019-12-16T14:29:57+03:00
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в лицо почетному профессору на заседании комиссии по этике

Утихомирить разошедшуюся девушку удалось только при помощи охраны
Сергей ВОЛЧКОВ
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В университете виновницей беспорядков назвали Александру Элбакян - создательницу сайта с бесплатными научными статьями Sci-Hub.В университете виновницей беспорядков назвали Александру Элбакян - создательницу сайта с бесплатными научными статьями Sci-Hub.Фото: СОЦСЕТИ
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Очередной громкий инцидент произошел на днях в Санкт-Петербургском государственном университете. На заседании комиссии по этике выпускница СПбГУ радикально не сошлась во взглядах с присутствовавшими преподавателями и профессорами – настолько радикально, что в буквальном смысле слова на них наплевала.

- Выпускница Университета Александра Элбакян позволила себе агрессивное поведение, в том числе плевки в присутствовавших на заседании лиц, - отметила в беседе с корреспондентом «Комсомолки» заместитель ректора СПбГУ по безопасности Елена Шарыгина.

Конфликт произошел в Санкт-Петербургском государственном университете 10 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конфликт произошел в Санкт-Петербургском государственном университете 10 декабря.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Шарыгиной, девушка разошлась настолько, что утихомирить ее смогла только охрана, которую вызвали свидетели инцидента. Досталось в том числе почетному профессору СПбГУ - доктору экономических наук Геннадию Богомазову. О причинах конфликта и о том, какими последствиями он обернется для девушки и для вуза, пока не сообщается – известно лишь, что на Элбакян написали заявление в полицию.

Отметим, что 31-летняя Александра Элбакян – фигура вовсе не простая. В 2011 году она основала Sci-Hub - интернет-ресурс, предоставляющий всем желающим доступ к более чем 75 миллионам научных статей. За это Александру неоднократно называли «революционеркой» и даже «главным научным пиратом мира», а в 2010 году авторитетный научный журнал Nature даже включил ее в список десяти «людей года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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