Крепкий черный: В буфете Русского музея к кофе подают шоколадки с портретом Сталина

Фигура Сталина столь противоречива в российском обществе, что любое ее упоминание вызывает ожесточенные споры. Одни чтут его, другие - ненавидят. И последних, из числа потомков жертв репрессий, великое множество. Одна только Левашовская пустошь под Петербургом хранит память о тысячах расстрелянных горожан. И надо понять шок посетителей Русского музея, когда им вместе с кофе была подана шоколадка с портретом вождя народов.

- Театр начинается с вешалки, ну а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то обалдел, - написал в своем «Фейсбуке» петербуржец Вадим Фиалко.

Неизвестно, чем бы кроме возмущения закончилась эта история, не попади она в СМИ. Журналисты моментально ухватились за информационный повод и подняли на уши директорат музея. Там к ситуации оказались не совсем готовы, ведь в корпусе Бенуа, куда на выставку работ Репина и ходил посетитель, организацией кафетерия занимаются арендаторы. Впрочем, им быстро дали по рукам.

- Эти шоколадки из серии «Лица России» были закуплены нашими арендаторами кафе из корпуса Бенуа. Это было сделано без согласования с музеем. На данный момент принято решение убрать их из продажи, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы Русского музея Алла Бережная.

Будут ли наказывать арендатора за «шоколадного» Сталина или нет - вопрос пока открытый.

- Мы пока разбираемся в ситуации, - заверили «Комсомолку» в музее.