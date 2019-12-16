2019-12-16T14:43:57+03:00
Общество

Крепкий черный: В буфете Русского музея к кофе подают шоколадки с портретом Сталина

Музейщики уже пообещали изъять продукт из продажи и разобраться в ситуации
Петр КИБЕР
Поделиться:
Шок - это по-нашему. Сладости с портретом вождя народов пришлись по душе не всем петербуржцам. Фото: facebook.com/vadim.fialkoШок - это по-нашему. Сладости с портретом вождя народов пришлись по душе не всем петербуржцам. Фото: facebook.com/vadim.fialko
Изменить размер текста:

Фигура Сталина столь противоречива в российском обществе, что любое ее упоминание вызывает ожесточенные споры. Одни чтут его, другие - ненавидят. И последних, из числа потомков жертв репрессий, великое множество. Одна только Левашовская пустошь под Петербургом хранит память о тысячах расстрелянных горожан. И надо понять шок посетителей Русского музея, когда им вместе с кофе была подана шоколадка с портретом вождя народов.

- Театр начинается с вешалки, ну а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то обалдел, - написал в своем «Фейсбуке» петербуржец Вадим Фиалко.

Неизвестно, чем бы кроме возмущения закончилась эта история, не попади она в СМИ. Журналисты моментально ухватились за информационный повод и подняли на уши директорат музея. Там к ситуации оказались не совсем готовы, ведь в корпусе Бенуа, куда на выставку работ Репина и ходил посетитель, организацией кафетерия занимаются арендаторы. Впрочем, им быстро дали по рукам.

- Эти шоколадки из серии «Лица России» были закуплены нашими арендаторами кафе из корпуса Бенуа. Это было сделано без согласования с музеем. На данный момент принято решение убрать их из продажи, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы Русского музея Алла Бережная.

Будут ли наказывать арендатора за «шоколадного» Сталина или нет - вопрос пока открытый.

- Мы пока разбираемся в ситуации, - заверили «Комсомолку» в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мост глупости-2: на Южном шоссе под переправой намертво застряла «Газель»
Петербург накроет туман и мокрый снег
Петербуржец угрожал убить соседку сковородкой
Петербуржец показал, как спасал кота из канала Грибоедова
Из-за выбора музыки посетители бара в центре Петербурга устроили поножовщину
В Пулково задержали эмоционального пассажира с наркотиками
Подросток на Mercedes устроил жесткое ДТП в Петербурге
«Метрострой» возглавит выходец из Смольного Сергей Харлашкин
Броненосец, игрунка и дикобраз отправились в путешествие из Петербурга в Омск
«Внезапное» ДТП в Петербурге: если ехать на красный, то в тебя могут въехать
Историк Соколов с аспиранткой отмечали годовщину своей любви в день убийства
В Невском районе пьяный пенсионер с ружьем устроил «охоту» на жену, дочку и прохожих
В Ленобласти от снега очистили пять тысяч километров трасс
Лучших юных чтецов поэзии выбрали в Петербурге
На заседании комиссии по этике выпускница СПбГУ оплевала преподавателей
«Лада» сбила двух пенсионерок в Пушкинском районе Петербурга
Мужчине выстрелили в глаз возле ночной дискотеки на севере Петербурга
В первый день записи детей в школы подано 7281 заявление
Семью из 4-х кабанов насмерть сбили на Приморском шоссе
На Зольной улице «Рено» лег на бок и застрял между столбом и забором
В Кировском районе ищут хозяев редкого бедлингтон-терьера найденного на улице Новостроек
Семь машин утром пробили колеса из-за ямы на дороге в Мурино
На новой трассе М-11 «Нева» разбилась автоцистерна
Мокрый снег и слякоть: Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг пожаловался на жадность североамериканцев
Нападающий сборной России Антон Слепышев пожаловался на температуру
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов обвинил финнов
В Ломоносовском районе водитель маршрутки сбил пешеходов на остановке