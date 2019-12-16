Бестабачный никотин шагает по планете

Общественные деятели, представители здравоохранения и просто курильщики со стажем обсуждали виды курения, его воздействия на человека и вопросы потенциального снижения вреда здоровью от табака.

- В 2019 году, по данным ВОЗ, в мире насчитывается 1 млрд. курящих или употребляющих никотин тем или иным способом. И самым вредным из них считается традиционная сигарета, выделяющая великое и разнообразное множество вредных веществ при горении табака. Доказано, что в дыме одной обычной сигареты содержится на 95% больше вредных веществ и ядов, чем, например, в стике для нагревания табака. И даже сами табачные компании, не смотря на то, что наибольшую прибыль получают от привычных всем сигарет, выступают за сокращение традиционного производства. Но при этом, они за развитие и выпуск инновационных продуктов. Главная цель - уйти от воздействия табачного дыма и вредных канцерогенов , снизить их потенциальный вред на человека и дать возможность выбора тем, кто ну уж никак не может обойтись без никотина.

Как уже было сказано, и врачей, и ученых, а также самих курильщиков и их окружение больше всего выводит из равновесия вредный и неприятный фактор – канцерогены, выделяющиеся при горении табака. Если еще лет десять назад все одинаково дымили и выбор был только один - курить и принять высокие риски или не курить. Но современная действительность дает множество потенциально менее вредных для здоровья альтернатив.

Один из способов исключить процесс горения табака – его нагревать. Устройства нагревания табака появились на российском рынке еще в 2015 году. Сейчас они представлены несколькими крупным табачными компаниями.

Но прогресс не стоит на месте. Сегодня табачная индустрия предлагает при потреблении никотина отказаться даже от процесса вдыхания. Новым видом продукции стали некурительные бестабачные никотиновые пэки или подушечки. Их просто кладут под верхнюю губу, и никотин впитывается через слизистую. Этот вид продукции оценят те, кто проводит много времени в авиаперелетах и страдает от того, что долго нет возможности закурить.

К слову, продукция нового поколения не содержит табак, а лишь никотин фармацевтического уровня. Это позволяет тем потребителям никотина, которые нуждаются в нем, незаметно для окружающих восполнить необходимую дозу.

Некурительные изделия набирают популярность во всем мире, в том числе в США, где главный регулятор страны, известный своей строгостью и предвзятым отношением, – FoodandDrugAdministration(FDA) – называет некурительные изделия продукцией с меньшим риском для здоровья. По данным доклада ВОЗ «О глобальной табачной эпидемии» 2019 года, такие продукты популярны даже в Швеции, где обычные сигареты курят 10% населения[1], что является самым низким показателем среди европейских стран. При этом некурительную продукцию использует 14% среди населения в возрасте от 16 до 84 лет.[2]

Тем не менее, для России такой продукт является совершенно новым. Даже производители никотиновых пэков призывают сегодня к тому, чтобы как можно скорее было введено регулирование подобной продукции. Например, в пользу ограничения продаж такой продукции несовершеннолетним высказались несколько представителей индустрии во время заседания в Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС) в конце ноября 2019 года. Помимо этого в такой продукции должен быть установлен четкий лимит никотина.

- Сейчас мы видим, что на рынке появляется продукция с очень высокой концентрацией никотина. На наш взгляд, это создает достаточно серьёзные риски для потребителя», - высказался на заседании ФАС руководитель департамента по работе с органами государственной власти «БАТ Россия» Олег Барвин.

По его мнению, концентрация никотина в таких продуктах не должна превышать 20 мг по аналогии с лимитом никотина в жидкостях для электронных сигарет, введенном в Евросоюзе.

Алина, менеджер, 27 лет:

- Я довольно много курила раньше, около 10-15 сигарет в день в течение последних 5-ти лет . Со временем я перестала замечать или идентифицировать запахи, стала покашливать, чаще болела голова, но, решающим для меня стало то, что изменился в худшую сторону цвет лица, зубов и даже кончики пальцев стали желтеть. От традиционных сигарет я отказалась, но оставшуюся потребность в никотине сейчас закрываю подушечками - просто кладу под верхней губой и, почувствовав легкое покалывание, убираю пэк. Спокойно переношу с ними долгие перелеты, никакого неприятного дыма и запаха, желтизны на зубах и прочего.