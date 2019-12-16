2019-12-16T19:58:40+03:00
Политика

Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга может стать бывший министр транспорта России Максим Соколов

Заседание Законодательного собрания, на котором будет рассмотрена его кандидатура, должно состояться уже в будущую среду, 18 декабря
Сергей ВОЛЧКОВ
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Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга может стать экс-министр транспорта России Максим Соколов.Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга может стать экс-министр транспорта России Максим Соколов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим вопросы инвестиций, туризма и транспорта, может стать бывший министр транспорта России Максим Соколов. Такое предложение направил в Заксобрание губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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Максим Соколов – фигура что в стране в целом, что в Санкт-Петербурге в частности известная и весомая. Послужной список у него внушительный: помимо министра транспорта, Соколов в разное время числился преподавателем экономического факультета СПбГУ, генеральным директором трех крупных строительных компаний, директором департамента промышленности и инфраструктуры Правительства России и так далее. Да и с внутренней кухней Смольного он знаком не понаслышке – пять лет отработал в комитете по инвестициям и стратегическим проектам, еще три – в комитете экономического развития, промышленной политики и торговли.

На посту вице-губернатора Соколов будет заниматься, помимо прочего, развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

На посту вице-губернатора Соколов будет заниматься, помимо прочего, развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Назначение Максима Соколова на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга – вполне понятный и ожидаемый шаг, - констатирует политолог Юрий Светов. – К 51-му году он накопил разносторонние знания и опыт работы как в реальной экономике, так и во власти на разных уровнях. С учетом тех амбициозных задач, которые поставил губернатор Беглов – как, например, накопление триллиона рублей в городском бюджете – я думаю, Соколов будет на своем месте.

Депутаты ждут от Соколова, что он наладит строительство метро в Северной столице, потому что существующие темпы не устраивают ни правительство, ни горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты ждут от Соколова, что он наладит строительство метро в Северной столице, потому что существующие темпы не устраивают ни правительство, ни горожан.Фото: Артем КИЛЬКИН

С этим согласен и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александр Тетердинко.

- Соколов – достаточно сильное приобретение для городского правительства, - уверен Тетердинко. – С одной стороны, в его ведении, безусловно, окажется вопрос развития метрополитена – об этом уже объявлено. И я надеюсь, что в этой сфере произойдет качественный сдвиг, потому что темпы строительства метро сейчас не устраивают никого – ни правительство, ни горожан. Здесь нужно что-то принципиально менять, и я думаю, эти перемены произойдут: либо у компании «Метрострой» появится новое руководство, которое обеспечит более интенсивные работы на новых линиях, либо в Санкт-Петербург придут новые подрядчики.

Решение по кандидатуре Соколова петербурский Закс должен принять уже в будущую среду, 18 декабря. Фото: Александр ГЛУЗ

Решение по кандидатуре Соколова петербурский Закс должен принять уже в будущую среду, 18 декабря.Фото: Александр ГЛУЗ

- И это тоже правильный шаг, - отмечает Тетердинко. – Потому что за годы работы он совершенно точно обзавелся контактами с крупным бизнесом, банками и финансово-промышленными группами. И эти контакты, я думаю, помогут ему привлечь в город новых инвесторов.С другой стороны, отмечает наш собеседник, Соколов будет заниматься инвестициями.

Кандидатуру Максима Соколова в Заксобрании планируют рассмотреть уже в эту среду, 18 декабря. Как скоро новый вице-губернатор сможет вступить в должность, если депутаты его одобрят, будет зависеть от Александра Беглова – не исключено, что это произойдет до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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