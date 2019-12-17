2019-12-17T15:34:36+03:00
Происшествия

Депутат ЗакСа Ленобласти задержана по подозрению в мошенничестве с деньгами «Газпрома»

Парламентарий вместе с подельниками украли у дочерней компании предприятия 21 миллион рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержана депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Елена Маханек по подозрению в мошенничестве / Фото: ЗакС ЛенобластиВ Петербурге задержана депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Елена Маханек по подозрению в мошенничестве / Фото: ЗакС Ленобласти
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В Петербурге задержана депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Елена Маханек по подозрению в мошенничестве. Во вторник, 17 декабря, следователи и сотрудники регионального УФСБ взяли под стражу женщину, которая вместе со своими двумя подельниками украла у дочерней компании «Газпрома» - ОАО «Газпром газораспределение» не менее 21 миллиона рублей.

- Согласно данным следствия, еще 16 декабря 2013 года Олег Коваль, будучи заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», вступил в преступный сговор с Еленой Маханек, фактическим руководителем ООО «ПСГ Блок-Монолит», а также Александром Шульгой, являвшимся генеральным директором ООО «Межрегионстрой» для того, чтобы похитить деньги «дочки» «Газпрома», - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Сначала они заключили два договора подряда с Шульгой на сумму более 70 миллионов рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства на территории Вологодской области. После того, как они получили аванс, заключили договоры субподряда с ООО «ПСГ Блок-Монолит», а также ООО «ВПК-Связь». Однако непосредственным строительством занималось исключительно ООО «ВПК-Связь», с которым ООО «ПСГ Блок-Монолит и «ООО «Межрегионстрой» были заключены соответствующие договоры. Однако Шульга и Маханек ввели всех в заблуждение относительно намерений своевременно и в полном объеме осуществить оплату работ.

- С декабря 2013 года по апрель 2015 года Маханек от лица подрядчика предоставляла в адрес заказчика подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке, подписанные Шульгой, свидетельствующие о якобы выполненных работах на общую сумму более 53 миллионов рублей. Коваль, согласно отведенной ему роли в преступлении, обеспечил принятие якобы выполненных указанных работ, - отметили в ведомстве.

Таким образом на счет подрядчика с декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 миллионов рублей. Часть этих денег были переведены на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге. Всего соучастники нанесли ущерб «дочке» «Газпрома» на сумму не менее 21 миллиона рублей.

Ранее Шульга и Коваль были привлечены к уголовной ответственности им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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