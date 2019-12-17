Самозанятые в Петербурге: Эксперты не ожидают от налогового эксперимента в регионе ничего хорошего

Петербург, Ленинградская область и еще 17 регионов включаются в налоговый эксперимент для нянечек, репетиторов, маникюрш, бабушек, торгующих у метро дачными дарами, и прочих самозанятых. С 1 января все они смогут выйти из тени и работать официально, выплачивая льготный «налог на профессиональный доход».

Поправку, которая расширила зону экспериментов с Москвы, Подмосковья, Калуги и Татарстана до 23 регионов России, Владимир Путин подписал 15 декабря.

– Закон предлагает провести до 2028 года эксперимент по введению специального налогового режима, – говорится в пояснительной записке к документу. – Новым режимом смогут воспользоваться физлица, получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.

Зарегистрироваться как самозанятый можно с помощью мобильного приложения «Мой налог». Оно автоматически будет передавать информацию о продажах в налоговую, а потому составлять отчеты и вести бухучет не придется. Платить налоги нужно будет ежемесячно (приложение об этом напомнит).

Плюсы, которые получат вышедшие из тени индивидуальные предприниматели, – 10 тысяч рублей налогового вычета на развитие, освобождение от уплаты налога на доход физлиц и добровольная уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Налоговая ставка для самозанятых колеблется от четырех до шести процентов. Чтобы избежать спекуляций, самозанятых вогнали в рамки: максимальная сумма дохода – 2,4 миллиона рублей в год.

– Реализация соответствующего правового механизма позволит увеличить число физлиц, ведущих деятельность в правом поле, и, соответственно, поступления в бюджет, – отметили авторы закона.

Что о налоговом эксперименте думают в Петербурге, где в тени работают как минимум 100 тысяч человек? Мнения экспертов разнятся.

Владимир КАТЕНЕВ, депутата Госдумы, председателя Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты:

– Закон о самозанятых вступил в силу в 2019 году. Впервые в поле зрения налогообложения попала категория граждан, обеспечивающих свою жизнь без работодателя. Эксперимент был проведен в четырех регионах и к концу года дал порядка 260 тысяч зарегистрированных. В случае дальнейшей положительной динамики новый налоговый режим планируют распространить на всю страну.

Реальная картина в России на сегодня – 20-30 миллионов граждан, нигде официально не работающих и не учащихся. Они трудоспособные, но не отягощенные налоговым бременем. Школы, сады, поликлиники и пенсионное обеспечение – все это доступно им за счет законопослушных налогоплательщиков.

Александр ХОДАЧЕК, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:

– Достаточно открыть газету объявлений, и вы увидите множество индивидуальных предпринимателей: ремонт, перевозки, электрика, сантехника. И все они, естественно, нигде не зарегистрированы. Такие люди составляют не меньше 25-30 процентов от сферы малого предпринимательства Петербурга. Посмотрим, сколько из них зарегистрируется. Думаю, сделают это лишь те, кто хорошо известен и работает за высокие гонорары. Остальные легализуются вряд ли. На экономику города эксперимент особого влияния не окажет.

Александр АБРОСИМОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге:

– В первую очередь, этот эксперимент дает законность деятельности, что немаловажно. Но самозанятые есть разные: есть действительно успешные люди, а есть те, кто волею судьбы оказался невостребованным – по возрасту, по специальности, по невозможности устроиться. И для последних даже такой налоговый режим – это дополнительная нагрузка.

Думаю, разумно было бы определить не только потолок доходов в 2,4 миллиона рублей, но и минимум. Например, позволить зарегистрированным самозанятым, получающим до 600 тысяч рублей в год, не платить подоходный налог вообще. Это было бы справедливо.

Источник в Администрации Санкт-Петербурга:

– Влияния на безработицу эксперимент не окажет, ведь потенциальные самозанятые не вставали на учет и не учитывались при подсчете безработных. Возможно, введение этого налогового режима частично скажется на легализации. Но пока дать прогнозы сложно.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

– Мое мнение об этом эксперименте резко отрицательное, потому что никакой общественной пользы он не несет. Теоретически, выиграть от такого налогового режима могут лишь контролирующие органы, штат которых придется расширить, да недобросовестные предприниматели: работодателю очень заманчиво договориться с работниками, чтобы они числились как самозанятые, а неуплаченные налоги поделить между собой.

Все остальные только проиграют. Потребительская активность населения и так катастрофически падает, а мы хотим вытащить из него еще. От этого пострадают все сферы экономики.

Сложности прибавляет то, что внятного определения, как будут отслеживать нарушителей и кто такой самозанятый, нет. Если тебе регулярно поступают деньги на банковский счет, значит ли это, что ты теневой предприниматель? Поди докажи, что родители отправляют тебе деньги потому, что ты их ребенок, а не потому, что ты на них работаешь. Грань настолько тонка, что, фактически, самозанятым становится даже школьник, которому мама пообещала дать 500 рублей, если он пропылесосит в квартире хорошо.

Этот закон толкает людей к переходу на наличные расчеты. Ничем хорошим это не кончится. Гораздо разумнее было бы ввести прогрессивный подоходный налог, как в цивилизованных странах: «Битлз» на пике своей карьеры отдавали британской короне 90 процентов своих доходов