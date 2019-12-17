СКА – ЦСКА 19 декабря 2019: Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА 19 декабря 2019 – 3:1 (победа СКА).

Противостояние между СКА и ЦСКА, армейское дерби, уже давно превратилось в хоккейную «классику» КХЛ. А если оно еще проходит в рамках «Русской Классики» на открытом воздухе! Что ждать, когда классика в квадрате? Непредсказуемого результата и сумасшедшего драйва на «Газпром Арене», где обычно гостит футбольный «Зенит».

Это будет уже четвертый матч между армейцами Петербурга и Москвы в нынешнем чемпионате. В двух первых сильнее оказались представители Первопрестольной, причем они сумели выиграть в Северной столице – 3:0 и 3:2 в овертайме. А вот в последней встрече, совсем недавно, в начале декабря победила уже команда Алексея Кудашова – 4:2, уступая после второго периода 1:2.

Армейские команды вообще менялись ролями по ходу первый двух отрезков «регулярки». Первый прошел при полном доминировании ЦСКА, которому спешили досрочно отдать и победу в чемпионате, и Кубок Гагарина. СКА же спотыкался на каждом сопернике, плавно барражируя в сторону середняков.

Но в ноябре их поменяли местами. Уже клуб Игоря Никитина стал раздавать очки направо и налево, а армейцы с берегов Невы выдали «на гора» серию из 10 побед подряд и поднялись на самую вершину Западной конференции, вытеснив оттуда как раз одноклубников.

В предстоящей игре СКА тоже будет фаворитом. Хотя бы потому, что будет выступать на своей площадке. И за спинами невских хоккеистов будет даже не 12-й тысячный «Ледовый», а 60-тысячная «Газпром Арена». Впрочем, матчи на «открытом воздухе» всегда немного непредсказуемы и в них иногда побеждает не самый сильный на данный момент. Сказываются, и качество люда, и непривычное расположение «коробки», и непредсказуемая температура. Но, пожалуй, чтобы на этот выиграть очередную серию «звездных войн» игроки ЦСКА должны сотворить что-то необычное. Не будет «чуда на льду», СКА вновь победит.