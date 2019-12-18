2019-12-18T12:11:00+03:00
Происшествия

«Все на пол! Деньги или выколю глаза»: В Петербурге двое налетчиков в гриме ограбили банк на 5 миллионов рублей

Грабители ворвались в офис с пистолетом и автоматом, заставив клиентов ползать по полу
Анна СВЕТЛАКОВА
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Полиция ищет преступниковПолиция ищет преступниковФото: Олег ЗОЛОТО
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"Всем лежать. Это ограбление". Двое налетчиков ворвались в банк на улице Стачек в Петербурге по всем канонам боевиков. В офисе в этот момент был посетитель и девушки-работницы. Для устрашения грабители взяли с собой нож и что-то похожее на автомат.

Схватив одну из сотрудниц за волосы, налетчик с ножом подвел ее к кассиру и крикнул: "Давай деньги или выколю ей глаза". Той ничего не оставалось делать, как отдать все наличные. На все у грабителей ушло не больше минуты.

- После нападения налетчики скрылись, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Из банка они унесли пять миллионов рублей. Деньги сложили в сумку. Сейчас ведется поиск подозреваемых.

К слову, налетчики хорошо подготовились к преступлению. Как описали их сотрудницы банка, они были в гриме. Поэтому опознать лица будет сложно. Пока один из налетчиков складывал деньги, второй с автоматом блокировал дверь, чтобы никто не смог выбежать. Уходя, налетчики снова подошли к посетителю банка и заставили его ползти рядом с собой.

Охранников в банке нет. Преступники попали на записи камер наблюдения. Силовики уже составили приметы преступников. Первый был спортивного телосложения, среднего роста в черных куртке и шапке. Второй - обычного телосложения, чуть ниже, в черном пуховике светлых джинсах и черной шапке.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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