Ленинградский зоопарк показал первое фото нового питомца - броненосца по имени Шарик

16 декабря в Ленинградский зоопарк доставили нового постояльца – трехпоясного броненосца. Необычный зверь приехал к нам из города Вроцлав. В обмен на него в Польшу отправили 20 тропических лягушек, двух ящериц и пять зайцев-беляков.

Броненосцу, поселившемуся в Санкт-Петербурге, два года. В зоопарке его назвали Шариком – из-за способности при малейшей угрозе сворачиваться в тугой «бронированный» клубок.

- Сейчас он находится на карантине, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина. – Изоляций продлится еще месяц – так что в экспозиции Шарик появится только в январе, ориентировочно в двадцатых числах.

После карантина броненосца посадят в павильон «Приматы». Жить он будет не один – его соседями, скорее всего, станут обезьяны. Какие именно – пока обсуждается.

Пока сфотографировать Шарика получается только так - едва завидев приближение людей, он тут же сворачивается в тугой бронированный комок. Со временем стресс пройдет. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Трехпоясный броненосец обитает в Бразилии – там он известен как «тату-бола». За последние десять лет численность этих животных сократилась почти на 30 %, из-за чего их даже пришлось внести в Красную книгу. От прочих видов (и в том числе уже давно обосновавшихся в Ленинградском зоопарке щетинистых броненосцев) он отличается редким умением сворачиваться в шар полностью – под крепкой «костяной» броней прячутся даже уши, а голова и хвост крепко сцепляются друг с другом. Собственно, именно в таком виде Шарик обычно и предстает перед сотрудниками ветеринарной службы – к новой обстановке он пока еще не привык.