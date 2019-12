Легендарный Жан-Поль Готье откроет свое Fashion Freak Show в Петербурге

В Петербург приезжает легендарный кутюрье, создатель остроконечного бюстгальтера, мужской юбки и духов из консервной банки Жан-Поль Готье. Гений высокой моды лично представит российской публике свой эпатажный сценический проект Fashion Freak Show. Гастроли в Санкт-Петербурге пройдут с 31 января по 2 февраля в БКЗ «Октябрьский».

- Это будет абсолютно то же шоу, что мы показали в «Фоли-Бержер». Но я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма. Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле. И вот я подумал – почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели, - рассказал Жан-Поль Готье.

Петербуржцы смогут увидеть уникальное Fashion Freak ShowФото: Предоставлено "КП"

В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил в шоу еще несколько моделей – из знаменитой коллекции «Русский Конструктивизм» 1986 года. Это одна из самых ярких и узнаваемых, и по признанию самого модельера, одна из самых любимых его коллекций.

Работа с Мадонной, Милен Фармер, Кайли Миноуг, Альмодоваром и Гринуэем – все это так или иначе нашло отражение в Fashion Freak Show. В нем Готье выводит на подмостки своих любимых фриков – ярких, провокационных, эксцентричных, бесцеремонных и наглых, и одновременно таких беззащитных и ранимых.

Создавая коллекцию, Готье вдохновлялся конструктивизмомФото: Предоставлено "КП"

В своей истории, рассказанной языком костюма и танца – под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачей – Жан-Поль Готье нашел место и завораживающим его явлениям современности. Например, пластической хирургии, социальным сетям и так далее. Жан-Поль Готье приглашает публику прожить вместе с ним его жизнь – грандиозный экстравагантный праздник, исполненный страсти, смелости, нежности и юмора. И увидеть за один вечер все знаковые модели великого кутюрье, как если бы вы посетили сразу множество модных показов.

Шоу под музыку от диско до панка, с участием танцовщиков и циркачейФото: Предоставлено "КП"

В команде создателей Fashion Freak Show - лучшие из лучших. Например, режиссер и со-директор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми. И конечно, сам Жан-Поль Готье – автор идеи, сценарист, режиссер, художник, дизайнер костюмов и одновременно главный герой.