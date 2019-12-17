2019-12-18T18:32:19+03:00
Досуг

«Куда приводят мечты. Импрессионисты»: В Петербурге состоится премьера мультимедийного шоу с участием Synergy Orchestra

21 декабря 2019 года картины великих художников-импрессионистов оживут на льду в Ленэкспо
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге состоится премьера мультимедийного шоу "Куда приводят мечты"В Петербурге состоится премьера мультимедийного шоу "Куда приводят мечты"Фото: Предоставлено "КП"
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В Петербурге 21 декабря 2019 года в Ленэкспо состоится премьера мультимедийного концерта с участием Synergy Orchestra - «Куда приводят мечты. Импрессионисты». Шоу на льду создаст единое художественное полотно, в котором встретятся Ван Гог, Равель, Дега, Дебюсси, Моне, Сати, Писарро, Сен Санс, никогда не встречавшиеся все вместе при жизни.

Благодаря современным видеопроекциям мазки красок, наложенные на холст, разлетаются и перемешиваются, растекаются, будто оживая, распадаются, чтобы вновь собраться в целое. Фрагменты картин разных художников переплетаются друг с другом, образуя фантастический многомерный мир, одно из измерений которого — время.

Концерт состоится на сцене Ленэкспо в сопровождении Synergy Orchestra

Концерт состоится на сцене Ленэкспо в сопровождении Synergy Orchestra

Объединяя музыку и живопись, Jazz Do It Multimedia, чьи работы известны зрителям интегрированием классической музыки в мультимедийные проекты, стремятся привлечь молодого ценителя и познакомить его с классической музыкой, используя новые технологии.

Synergy Orchestra — независимый оркестр, в котором молодые музыканты рвут струны, смычки и стереотипы о скрипачах. Они умеют управляться с классикой, а также виртуозно экспериментируют с формой выступлений, местами, яркой, манерой подачи музыки.

Премьера программы произойдет 21 декабря в 20.00 на площадке Ледового Театра в Ленэкспо. Лед выступит метафорой времени, в котором застыло искусство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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