Дед Мороз на колесах: водитель из Карелии каждый год превращает свое авто в новогоднее такси - с караоке и елкой на крыше

Вот уже несколько лет по дорогам столицы Карелии – города Петрозаводск – колесит самый настоящий «дедоморозомобиль» со светящейся елкой на крыше и цветомузыкой в салоне. А управляет им без пяти минут самый настоящий Дед Мороз в красном кафтане и с пышной белой бородой – таксист Михаил Пименов.

ВОЛШЕБНИК НА КОЛЕСАХ

В Петрозаводске Михаил – самая настоящая знаменитость. На улицах без бороды и кафтана его пока что не узнают, но стоит ему только появиться в людном месте за рулем своего празднично украшенного авто – все, от поклонников не отделаться.

- Если я проезжаю мимо остановки, народ принимается мне махать руками, - рассказывает мужчина. – А я им цветомузыкой «подмигиваю». А недавно вот выезжал из одного глухого двора, смотрю – на одном балконе огонек камеры светится, на другом, на третьем. Три камеры меня одновременно снимают!

Автомобиль Михаил каждый год украшает сам. Елку на крыше, подсветку - все без исключения мужчина делает своими руками. Фото: из личного архива героя публикации

В такси 46-летний Михаил Пименов вот уже двенадцать лет – сначала просто подрабатывал, а потом так это дело полюбил, что охотно перешел на постоянку. «Дедморозовский» же стаж у нашего героя куда как длиннее – впервые алый кафтан и белую бороду он примерил, когда еще его дочка, которой сейчас 25 лет, ходила в детский садик.

- Заведующая меня попросила выступить на утреннике, - вспоминает он. – Надел я костюм, вышел к елке… и как-то все так здорово пошло! Я смотрю на детей и понимаю, что они в меня верят. Что я для них настоящий новогодний волшебник. Ну как тут было не загореться?

ОТ КАРЕЛИИ ДО СИБИРИ

Он и загорелся – купил собственный костюм и начал ездить по заказам. Сначала с дочкой (она же, кстати, была Снегурочкой на «дебютном» выступлении в детском саду – еще дома накануне топнула ножкой и категорично заявила: «Папа, я хочу с тобой работать! Даже бесплатно!»), а потом, когда она подросла и к праздничной суете охладела – с другими Снегурочками. Популярность харизматичного Деда Мороза росла с каждым днем. Спустя пару лет заказы уже сыпались пачками – доходило до того, что в один день в расписании Михаила могло стоять пятнадцать адресов. И это не считая случайных «волшебных» встреч.

В повседневной жизни Михаил, конечно, бороду и красный кафтан не носит. Но огонек в глазах сразу выдает в нем настоящего новогоднего волшебника. Фото: из личного архива героя публикации

- Ехали мы как-то к ребенку, - вспоминает наш герой. – И тут перегораживает нам дорогу джип. Из него выбегает водитель и чуть ли не бросается к нам на капот. Кричит: «Я вас так искал! У меня родня из Сибири приехала, на один день! Поедемте со мной, поздравите!». Мы как только его ни убеждали: и что нас на адресе ждут, и что программа у нас совсем детская – ничего не помогло. Ну поехали в итоге, что уж тут – если так просят. Заскочили буквально на пять минут, поздравили, покатили дальше. А когда уже возвращались по домам, пробили колесо. А было это 31-го числа, на часах – без двадцати двенадцать. В общем, домой я возвращался уже под бой курантов. Жена, конечно, сильно недовольна была, но что уж тут поделать.

Дедоморозовский стаж у Михаила приличный - больше десяти лет. За это время у него уже появились постоянные клиенты - к одну девочку, например, наш герой поздравляет уже восемь лет подряд. Фото: из личного архива героя публикации

БОЙ СО СКУКОЙ

Да, готовность Михаила в любой момент сорваться и помчаться куда-нибудь организовывать праздничный движ пришлась по вкусу не всем. Супруга к его увлечениям относилась холодно, а когда он завел блог на YouTube, даже специально куда-то спрятала любимую белую кепку, которая у него героя была одной из важнейших частей «сценического» образа. Дети – дочь и сын – когда-то приходившие в восторг от одного осознания того, что папа у них всемделишный Дед Мороз, подросли и тоже стали требовать прекратить «заниматься глупостями». Но наш герой расставаться с любимым делом не спешит – иначе ему жить слишком скучно.

- Однажды нас со Снегурочкой остановил гаишник, - вспоминает он. – Подошел, представился, попросил документы. А я за рулем в костюме сижу, Снегурочка моя тоже – мы к ребенку ехали – ну, в общем, можете представить себе картину. Ну я дал ему права, он посмотрел, а потом говорит: «Выходим из машины». Я вышел, а он на меня мрачно так смотрит и говорит: «Вы чего это такой веселый? А ну-ка дыхните в трубочку». Я обалдел, если честно. Новый год на дворе! Нас дети ждут! Какой я еще должен быть? Но нет – не верит человек в праздник и все тут. И такое, к сожалению, бывает.

Одна из сравнительно недавних фишек новогоднего такси - караоке. Пассажиры поют много и охотно - и так же охотно разрешают снимать себя для блока Михаила. Фото: из личного архива героя публикации

ОТ «ВИП-ТАКСИ» ДО СКАЗОЧНОГО «ЭКИПАЖА»

Два года назад у Михаила появился еще один проект – новогоднее такси.

- Сели ко мне как-то в машину двое парней, - рассказывает наш герой. – В августе было дело. Осмотрелись – а у меня музыка играет, огоньки разные перемигиваются – и говорят: «Ну просто вип-такси!». И у меня эта фраза крепко засела в голове. Я смену закончил, приехал домой, а сам все думаю: «вип-такси, вип-такси…». Сходил в строительный магазин, купил самоклейки, вырезал из нее буквы «ВИП-ТАКСИ» и наклеил на потолок в салоне. Поездил так, а потом подумал – ведь можно эту идею развить!

И развил – под Новый год сам сделал из проволоки и старой «таксерской» антенны елочку, закрепил ее на крыше, нарядился в любимый кафтан и стал так разъезжать по городу. А потом под это дело еще и канал на YouTube завел – называется «Такси угарает».

- Реакция людей, конечно, бесценна, - улыбается Михаил. – Вот вез я недавно парочку. Шли они к машине – ругались страшно, кричали друг на друга. Сели, поехали – а я им огоньки новогодние включил, музыку. В зеркало заднего вида смотрю – они уже улыбаются. Потом еще смотрю – обнялись. До места довез – а они уже целуются.

Есть у Деда Мороза на колесах и своя новогодняя мечта - накопить на собственное авто, чтобы не ездить на арендном. Фото: из личного архива героя публикации

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ДЕД МОРОЗ?

Время шло, проект обрастал новыми занимательными деталями. Так, недавно в такси у Михаила появилось караоке. Он и сам поет неплохо, а уж вместе с пассажирами временами получается так – заслушаться можно.

- Взрослые заказывают кто во что горазд, - рассказывает наш собеседник. – От «Три белых коня» до «Владимирского централа». А вот дети чаще всего просят поставить «Зацепила» Артура Пирожкова. Модно сейчас, наверное.

С появлением караоке популярность Михаила – и так, надо сказать, немаленькая – вообще взлетела не недосягаемую высоту. Порой, признает он, горожане тормозят его авто на улицах, просто чтобы пожать руку и сделать сэлфи. А иногда и вовсе доходит до смешного.

- Вот вчера буквально был случай, - вспоминает наш герой. – Вез я двух парней-иностранцев. Только тронулся – впереди останавливается машина, из нее выбегает девушка и ко мне. Распахивает дверь. «Вы же, - кричит. – Тот самый Дед Мороз, да? Можно, я у вас песню спою?». Я поворачиваюсь к своим пассажирам, вижу, что они от происходящего в шоке, но вроде как не против. Пустил ее на заднее сидение, дал микрофон. Она спела – очень неплохо, кстати – взяла мою визитку и убежала. А я только потому заметил, что ее машина все это время стояла с распахнутой дверью. Представляете, как человек, что называется, проникся?

Немного самоиронии, немного креатива, прямые руки и готовность в любой момент заняться организацией какой-нибудь движухи - вот и весь рецепт популярности. Фото: из личного архива героя публикации

Бывает, что благодарные пассажиры дают Михаилу чаевые – кто сто рублей, кто пятьсот, а кто и тысячу.

- Встречаются, конечно, и равнодушные, - признается он. – Сядут, уткнутся в телефон и ничего вокруг не замечают. Но таких, к счастью, мало.

Есть у «Деда Мороза на колесах» и своя новогодняя мечта: больше всего Михаил хочет купить собственное авто, чтобы не ездить на арендном. Но до этого, признается он, пока далеко – а значит, нужно двигаться дальше. Благо, идей у нашего героя, как всегда предостаточно.

- Сейчас вот вожу с собой костюмы Деда Мороза и Снегурочки, - рассказывает он. – Буду предлагать пассажирам в них наряжаться. Я думаю, получится здорово.