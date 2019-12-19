Рождественская ярмарка проходит в эти дни в лютеранской церкви Анненкирхе
В лютеранской церкви Анненкирхе открылась рождественская ярмарка. Она продлится с 18 по 22 декабря. Внутреннее убранство церкви изменилось до неузнаваемости.
Церковь превратилась в рождественскую сказку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Внутри ощущаешь себя словно ребенок в волшебной сказке.
Праздничное настроение приходит уже у парадной лестницы.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Приходите к нам за рождественским настроением! С 18 по 22 декабря церковь святой Анны будет наполнена ароматами мандаринов и корицы, а под ее сводами повиснут праздничные звездочки.
Петербуржцы активно фотографируются на красивом праздничном фоне.Фото: Олег ЗОЛОТО
Также во время ярмарки настоятель Анненкирхе проводит экскурсии для всех желающих. Сбор у парадной лестницы, - зазывает гостей официальная страница лютеранской церкви во «Вконтакте».
Со второго этажа открывается не только прекрасный вид на торговые ряды, но и на сцену, где выступают музыкальные коллективы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербуржцы остались в восторге от первого дня работы ярмарки.
Здесь можно найти милые и симпатичные сувениры и подарки к предстоящим праздникам.Фото: Олег ЗОЛОТО
Посетители церкви смогли не только посидеть на коленках у Санты-Клауса, но и сделать сотню снимков на фоне тематических рождественских украшений, а также купить разнообразные подарки.
Любой посетитель церкви может посидеть на коленках у Санты-Клауса и загадать желание.Фото: Олег ЗОЛОТО
Некоторые приходят подготовленными для фотосессии.Фото: Олег ЗОЛОТО
Много здесь и детей.Фото: Олег ЗОЛОТО
В перерыве между покупками и концертами можно вкусно перекусить.Фото: Олег ЗОЛОТО
Мышек - символ будущего года, полно на ярмарке в виде сувениров и различных поделок.Фото: Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU