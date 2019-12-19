2019-12-19T22:26:50+03:00
Досуг

Рождественская ярмарка проходит в эти дни в лютеранской церкви Анненкирхе

Своеобразная и уникальная по своей атмосфере ярмарка будет работать до 22 декабря [фото, видео]
Олег ЗОЛОТО
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Анненкирхе в эти дни наполнена ароматами мандаринов и корицы, а под сводами повисли праздничные звездочки.Анненкирхе в эти дни наполнена ароматами мандаринов и корицы, а под сводами повисли праздничные звездочки.Фото: Олег ЗОЛОТО

В лютеранской церкви Анненкирхе открылась рождественская ярмарка. Она продлится с 18 по 22 декабря. Внутреннее убранство церкви изменилось до неузнаваемости.

Церковь превратилась в рождественскую сказку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Церковь превратилась в рождественскую сказку.Фото: Олег ЗОЛОТО

Внутри ощущаешь себя словно ребенок в волшебной сказке.

Праздничное настроение приходит уже у парадной лестницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничное настроение приходит уже у парадной лестницы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Приходите к нам за рождественским настроением! С 18 по 22 декабря церковь святой Анны будет наполнена ароматами мандаринов и корицы, а под ее сводами повиснут праздничные звездочки.

Петербуржцы активно фотографируются на красивом праздничном фоне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы активно фотографируются на красивом праздничном фоне.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также во время ярмарки настоятель Анненкирхе проводит экскурсии для всех желающих. Сбор у парадной лестницы, - зазывает гостей официальная страница лютеранской церкви во «Вконтакте».

Со второго этажа открывается не только прекрасный вид на торговые ряды, но и на сцену, где выступают музыкальные коллективы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Со второго этажа открывается не только прекрасный вид на торговые ряды, но и на сцену, где выступают музыкальные коллективы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы остались в восторге от первого дня работы ярмарки.

Здесь можно найти милые и симпатичные сувениры и подарки к предстоящим праздникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь можно найти милые и симпатичные сувениры и подарки к предстоящим праздникам.Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетители церкви смогли не только посидеть на коленках у Санты-Клауса, но и сделать сотню снимков на фоне тематических рождественских украшений, а также купить разнообразные подарки.

Любой посетитель церкви может посидеть на коленках у Санты-Клауса и загадать желание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любой посетитель церкви может посидеть на коленках у Санты-Клауса и загадать желание.Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые приходят подготовленными для фотосессии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые приходят подготовленными для фотосессии.Фото: Олег ЗОЛОТО

Много здесь и детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Много здесь и детей.Фото: Олег ЗОЛОТО

В перерыве между покупками и концертами можно вкусно перекусить. Фото: Олег ЗОЛОТО

В перерыве между покупками и концертами можно вкусно перекусить.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мышек - символ будущего года, полно на ярмарке в виде сувениров и различных поделок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мышек - символ будущего года, полно на ярмарке в виде сувениров и различных поделок.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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