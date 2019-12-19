В Петербург пришла медицина космической точности

Тестирование сложнейшего и во многом уникального оборудования сейчас в самом разгаре.

- Первых пациентов новое отделение высокотехнологичной диагностики примет почти сразу после новогодних и рождественских каникул, - рассказывает директор клиники Сергей Скородумов. - Раньше у нас с высокой нагрузкой работали 4 аппарата - 2 МРТ и 2 КТ. Теперь добавятся еще две установки, которые значительно расширят наш диагностический потенциал.

Директор клиники Сергей Скородумов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый магнитно-резонансный томограф впечатляет своим потенциалом.

- Этот аппарат объединяет в себе последние новаторские разработки в этой сфере, - рассказывает главный врач клиники «Энерго», врач-рентгенолог Надежда Смоленцева. - Он отличается повышенной производительностью и позволяет ускорить процесс сканирования в среднем на 20 процентов при высоком качестве изображения.

Что это значит для пациентов?

К примеру, сканирование головного мозга с получением детальных и качественных изображений можно сделать всего за 5 минут! Для сравнения: на других МР-системах исследование занимает 15-20 минут. Так что сейчас даже те, кто раньше боялся делать МРТ, смогут пройти исследование с минимальным дискомфортом. Сам тоннель нового аппарата шире - его диаметр составляет 70 см (вместо 60 см в других моделях), а это значит, что процедура будет приятнее не только для пациентов, страдающих клаустрофобией, но и для людей с избыточным весом.

- Сейчас пациенты с необычно большим весом проходят диагностику на аппаратах открытого типа, а это заметно снижает качество исследования, - добавляет Надежда Смоленцева.

И это далеко не все плюсы нового МРТ. У нового аппарата есть техническое обеспечение, позволяющее снижать уровень шума с высокого показателя 91 дБ (так «ревет» мотоцикл) до уровня всего на 3 дБ выше фонового уличного шума. Кроме того, если раньше пациентам при некоторых исследованиях приходилось задерживать дыхание и лежать абсолютно неподвижно, то сейчас это может не потребоваться. Даже если вы не сможете сдержать кашель, начинать обследование заново не придется. Но самое главное - новый томограф позволит проводить исследования всех анатомических областей у пациентов с различными заболеваниями в области онкологии, нейрохирургии, неврологии и ортопедии.

- Это возможно благодаря наличию специализированных пакетов программ для обработки полученных изображений, - добавляет доктор.

КТ: минимум облучения и максимум точности

Еще одна технологическая новинка, которая начнет работать в клинике в январе, - новейшая модель компьютерного томографа. Его главное отличие от предшественников - этот КТ обеспечивает снижение дозы облучения на величину до 82 процентов в рутинных исследованиях для всех пациентов.

- Аппарат рассчитан на широкий спектр клинических задач: от рутинных КТ-исследований до обследования пациентов со сложными травмами и кардиологическими заболеваниями. Он сочетает в себе передовые технологии томографов нового поколения и все преимущества предыдущих моделей, - говорит Надежда Смоленцева.

Томографы последнего поколения - не только точнее, но и комфортнее для пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

А еще новый КТ-томограф, являясь 128-срезовым, обеспечивает очень высокую четкость изображения. Это помогает различать мельчайшие особенности тела.

- На нем мы можем смотреть все анатомические зоны, включая, ангиографию и коронографию. Теперь традиционные исследования сосудов можно провести неинвазивным методом. То есть без «вмешательства в организм» пациента, а только с помощью программного обеспечения компьютерного томографа врач может увидеть бляшки, степень сужения сосудов, что позволит кардиологу и кардиохирургу принять решение об установке стента, - добавляет Надежда Смоленцева.

- Новый компьютерный томограф также подойдет крупным пациентам (кстати, стол для КТ рассчитан на вес до 227 кг, а для МРТ - до 250 кг), - добавляет Сергей Скородумов. - К преимуществам аппарата следует также отнести его возможности по обследованию пациентов с эндопротезами тазобедренных суставов, металлическими винтами в теле, зубными имплантами - специальная программа «рассмотрит» анатомию за помехами от металла. Новое отделение высокотехнологичной диагностики - новогодний сюрприз для десятков тысяч людей, которые пользуются услугами нашего медицинского центра.