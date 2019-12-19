Владимир Путин: «Мусор из Петербурга могут везти к Северному ледовитому океану, но тогда и тариф будет другой»

В Москве стартовала ежегодная конференция президента России Владимира Путина. Ровно в полдень 19 декабря в зале Центра международной торговли собрались около двух тысяч журналистов со всей страны. Один из вопросов главе государства адресовал журналист издания 47 news Виктор Смирнов.

- Петербург заваливает мусором Ленобласть, - выкрикнул он из зала, после чего на него обратил внимание Владимир Путин.

Остальных присутствующих глава государства попросил так не делать, но тактика сработала. Смирнову дали задать вопрос. Он коснулся мусорной реформы и ситуации, которая сложилась в Северо-Западной регионе.

- Можно ли законодательно подстегнуть Петербург? - поинтересовался журналист у президента.

В начале ответа Владимир Путин напомнил, что в год по стране россияне генерируют 70 тонн бытовых отходов. При этом ни в Советском союзе, ни в Новой России такой отрасли, как переработка бытовых отходов никогда не существовало.

- Мы создаем ее с нуля. Здесь, конечно, основные решения приняты. Создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса, - сказал Путин. - Но чего, мне кажется, не хватает? Совершенно точно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет перерабатываться. И совершенно точно мы должны избавиться от всяких серых схем и криминала. Люди, конечно, возмущаются ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, а теперь она появилась. Чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы все было прозрачно.

Глава государства также отметил, что Петербург и Ленинградская область - это единый экономический район. Поэтому и проблему следует решать вместе.

- Почему из Петербурга везут в Ленинградскую область? Хорошо будут, мусор вывозить к Северному ледовитому океану, но тогда и тариф будет иной. Кстати говоря, многие из Ленинградской области работают в Петербурге. Они там генерируют отходы. Прозрачно нужно делать все. Тогда, мне кажется, все должно поменяться.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что сейчас в стране началось строительство предприятий по переработке отходов. Он привел в пример Токио, где заводы стоят в черте города, но не доставляют людям неудобств.