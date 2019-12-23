2019-12-19T13:55:18+03:00
Общество

На улицах Санкт-Петербурга появились фиолетовые Деды Морозы

Новогодние Волшебники угощают замерзающих на остановках людей и автомобилистов сладкими подарками
Лилия КОЗЛОВА
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На улицах Санкт-Петербурга появились фиолетовые Деды Морозы со сладкими подарками / Фото: DostaевскогоНа улицах Санкт-Петербурга появились фиолетовые Деды Морозы со сладкими подарками / Фото: Dostaевского
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Жители Петербурга с 14 декабря стали замечать на улицах города необычных Дедов Морозов, облаченных в фиолетовые шубы. Улыбчивые Волшебники размахивают флагами и кормят замерзающих на остановках людей, а также автомобилистов сладкими подарками. За час они осчастливили 548 петербуржцев.

Деды Морозы не простые, а от сервиса Dostaeвский. Герои раздавали сладости и желали вкусных праздников всем, кто встречался на их пути. На подарочных упаковках людей ждали дополнительные сюрпризы.

- Сейчас декабрь похож на классическую европейскую зиму: нет снега, при этом, очень холодно и дождливо. Но, люди все равно едут за подарками и праздничными украшениями, их не пугают даже пробки на дорогах, все готовятся к Новому Году. Мы не могли остаться в стороне и решили порадовать петербуржцев в эти серые дни. Мы сделали то, что умеем лучше всего – готовить настроение и кормить людей. Мы видели искренние улыбки, благодарность, а для нас это самое главное, – рассказал Сергей Разумов, директор по маркетингу Dostaевского.

Волшебники в фиолетовых шубах не ходят по какому-то определенному маршруту, поэтому у каждого есть шанс «нарваться» на сладкие подарки. Машина с праздничными Дедами Морозами будет курсировать по городу, даря вкусности, радость и улыбки до 26 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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