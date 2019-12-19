СКА - ЦСКА 19 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ по хоккею

Добрый день, дорогие друзья! В четверг, 19 декабря 2019 года, в Петербурге обещают наводнение и шторм! Но «Газпром Арена» должна устоять под натиском стихии, хотя Финский залив совсем рядом. Ведь вечером на футбольном стадионе «Зенита» состоится вторая серия «Русской Классики» и классики КХЛ.

СКА против ЦСКА! Два сильнейших клуба Западной Конференции, и возможно, чемпионата. Две команды, на основе, которой базируется национальная сборная – «Красная Машина». 14 человек из СКА и ЦСКА в минувшее воскресенье играли здесь же на «Газпром Арене» в составе российской команды против финнов.

А теперь им предстоит встать друг против друга. И никакой уже дружбы, будет только жесткая борьба по всей площадке – пленных не берем! Невский клуб на данный момент опережает москвичей в турнирной таблице «Запада» на одно очко, и армейцы Москвы постараются изменить ситуацию, вырвав победу на площадке соперника. Ну, а игроки СКА, наоборот, будут стремиться увеличить отрыв, положив в копилку очередные два очка, и совсем избавиться от комплекса в играх с ЦСКА.

Прогноз на матч СКА – ЦСКА 19 декабря 2019

У СКА более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча СКА – ЦСКА 19 декабря 2019

Матч СКА – ЦСКА 19 декабря 20:00 по московскому времени

Где смотреть матч СКА – ЦСКА 19 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча СКА – ЦСКА можно посмотреть 19 декабря и начнется в 19:25 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча СКА – ЦСКА 19 декабря 2019

Трансляция матча СКА – ЦСКА 19 декабря 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 19:25 по московскому времени.