Блокадники – на ответ Путина о том, нужно ли было сдать Ленинград: «Память о войне должна быть выше всякой политики»

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в эти минуты проходит в Москве, президенту задали вопрос о предстоящем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– На Совете глав государств в Ашхабаде Вы сказали, что эта Победа касается каждого гражданина СССР, и предложили лидерам стран СНГ приехать в это день на памятные мероприятия, а также провести совместные мероприятия, – напомнила журналист телерадиокомпании «Мир» Елена Дашкуева. – Не жалеете, что не будет военнослужащих из всех республик СССР, включая Украину и Грузию?

Отвечая на вопрос, Путин отметил, что «отказ от участи в параде – это их выбор». Но добавил, что «если кто-то не придет, для них это будет большой ошибкой» и проявлением неуважения к тем, что отдал жизнь за независимость их государств.

– Хотел бы вспомнить то, что в документах нацистской Германии было прописано: часть славянского населения – на работы, большую часть – за Урал на северные территории, на вымирание, – добавил президент. – Речь шла не просто о сохранении государственности: о сохранении восточнославянского этноса. Когда слышу, что было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки, нет?! Вас бы никого не было!». Присутствие потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы, на параде в Москве будет символическим. Мы будем рады всех увидеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750579" frameborder="0"></iframe> Путин, о тех, кто говорит, что "стоило бы сдать Ленинград".15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

Историк Лев Лурье в разговоре с «Комсомолкой» подчеркнул, что не знает ни одного человека, который действительно бы серьезно заявлял, что Ленинград нужно было сдать врагу.

– Людей, которые так считают, сегодня нет, – считает Лурье. – В обществе в этом вопросе достигнут консенсус. Кроме того, ведь немцы твердо не хотели брать Ленинград: они собирались убить его жителей с помощью голода и холода. Сейчас все рассуждения на эту тему – риторика и спекуляция.

Председатель общества жителей блокадного Ленинграда в Калининском районе Петербурга Жанна Киселева считает заявления о том, что Ленинград нужно было сдать, «преступными и просто вражескими».

– У меня все родные погибли под Ленинградом, защищая его… Как можно было его отдать врагам?! – рассуждает блокадница. – Благодаря ним мы создали свои семьи, у нас растут дети, внуки и правнуки. Знаете, когда была война, там погибли люди из разных советских республик. На нашем Пискаревском кладбище есть целая аллея плит этим павшим воинам. И то, что говорится сейчас в некоторых из бывших республик, – это новое веяние, которое надо пресекать на корню. Их родные погибали, чтобы они жили в мире и дружбе, а не сеяли рознь между народами! Память о Великой войне и великой Победе вообще должны быть выше всякой политики.

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