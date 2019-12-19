Самые дорогие Деды Морозы Петербурга за 12 000 рублей сыграют на саксофоне и пожонглируют булавами

Петербургские Дедушки Морозы и Снегурочки по вызову стали доступнее на 2,2 процента. Визит заурядных сказочников обойдется в среднем в 1850 рублей. К таким выводам пришли в аналитическом центре «Авито», изучив 10 000 объявлений, опубликованных с начала декабря.

– Петербург оказался на втором месте среди 22 крупнейших городов по величине оплаты услуг Деда Мороза и Снегурочки, – выяснили эксперты. – Больше всего новогодние герои могут заработать в Москве – 2340 рублей за вызов. На третьем месте – Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1780 рублей. А вот меньше всего эти персонажи заработают в Тольятти (900 рублей), Ижевске (1080 рублей) и Ульяновске (1130 рублей).

ТОП-5: Где самые дорогие Деды Морозы и Снегурочки?

Сравнение данных на начало декабря 2018 и 2019 годов. По данным «Авито»

Уменьшать ценник петербургские Морозы и Снегурочки стали, по всей видимости, на фоне снижающегося спроса и растущего предложения: хотя свои услуги под этот Новый год предлагают на 3,2 процента больше «волшебников», чем в прошлом году, желающих вызвать их на свое торжество в городе на Неве стало на 6,4 процента меньше.

– Вообще в этом году россияне стали чаще интересоваться подработкой в роли Деда Мороза и Снегурочки, – отмечают исследователи. – Предложение выросло в 13 из 22 крупнейших городов страны.

Самые активные Дедушки и Снеругочки живут в столице (8,5 процента от всех предложений в России). Петербургские сказочные персонажи – на втором месте (шесть процентов). Замыкает тройку городов, где работают самые настырные волшебники-предприниматели, теплый Краснодар с его 2,3 процента.

САМЫЕ-САМЫЕ

Самый дешевый Дед Мороз, судя по объявлениям на «Авито», обойдется петербуржцам в 900 рублей. Правда, бюджетный визит включает лишь «экспресс-программу на пять-десять минут». За полноценную программу на 20-30 минут просят 1000 рублей. Да и чем ближе к Новому году, тем активнее расценки ползут вверх: с 23 декабря вызвать бородатого сказочника на дом будет стоить уже 2000 рублей, в последние предновогодние выходные – 2500, а 30 и 31 числа – 3000 рублей. Участие Снегурочки «повышает цену на 50 процентов». Зато сразу после боя курантов цены снова станут минимальными.

Самый дорогой Дедушка Мороз выставил ценник в 5000 рублей. Снегурочка прилагается. А вместе с ней – целая «новогодняя сказка», разыгранная профессиональными актерами с многолетним опытом.

Чуть более скромный новогодний тандем предлагает «незабываемые впечатления» за 4000 рублей. Программа включает даже «крио-шоу». Правда, уже 27 декабря праздник с этой парочкой будет стоить 5000 рублей, а 31 декабря – 6000 рублей.

За 10 000 рублей на дом приедут Мороз и Снегурка VIP-класса. У обоих – театральное образование и богатый новогодний опыт: выступали даже в Лапландии. У обоих – неповторимые костюмы и реквизит. Оба обещают петь и танцевать. И, что важно, люксовые сказочники точно придут трезвыми.

За 8000 рублей дуэт Мороза и внучки можно дополнить плюшевым белым медведем – ростовой куклой трехметровой высоты. Зверь «умеет зажигать всех, кто рядом». 8000 рублей – это цена за полчаса: в час медведь берет 13 000 рублей.

Ну, а за 12 000 рублей вас поздравят Дед Мороз-саксофонист и Санта Клаус, который жонглирует булавами.

СОВЕТ: Как выбрать Деда Мороза и Снегурочку?

1. Позаботьтесь о празднике заранее. Искать проверенных сказочников и заключать с ними договор лучше за несколько недель до боя курантов: так больше шансов, что они будут свободны.

2. Изучите рынок услуг: обратитесь к знакомым, почитайте отзывы в Интернете, посмотрите видео с мероприятий, ознакомьтесь с ценами и программами.

3. Обращайтесь в проверенные агентства.

4. Заключите договор на оказание услуг в письменной форме. Он должен быть составлен в двух экземплярах. Прежде, чем подписывать, внимательно прочитайте условия, предмет, сроки исполнения и стоимость услуг.

5. Если Дед Мороз и Снегурочка по вызову нарушили условия договора – обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Петербургу для защиты своих прав по телефонам: (812) 679-67-07, 571-62-00.

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Накануне каждого Нового года разгорается одна и та же дискуссия. Одним живую елочку рубить жалко, а потому они «топят» за искусственные деревья. Другие считают, что с пластиковой хвоей – пусть даже опрысканной ароматизаторов – празднику не бывать, да и неэкологично, мол, это (подробности)