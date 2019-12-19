В Ленобласти построят новые полигоны для мусора из Санкт-Петербурга

Мусорная реформа запустилась в России в начале этого года, но по-прежнему вызывает массу вопросов. Один из них прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря.

- Петербург заваливает мусором Ленобласть! - выкрикнул из зала журналист Виктор Смирнов. – Можно ли законодательно подстегнуть Петербург?

В начале ответа Владимир Путин напомнил, что в год по стране россияне генерируют 70 тонн бытовых отходов. При этом ни в Советском союзе, ни в Новой России такой отрасли, как переработка бытовых отходов никогда не существовало, и сейчас она только зарождается. При этом Петербург и Ленинградская область - это единый экономический регион. Поэтому и проблему следует решать вместе.

- Почему из Петербурга везут в Ленинградскую область? Хорошо будут, мусор вывозить к Северному ледовитому океану, но тогда и тариф будет иной. Кстати говоря, многие из Ленинградской области работают в Петербурге. Они там генерируют отходы. Прозрачно нужно делать все. Тогда, мне кажется, все должно поменяться.

Основная проблема, отмечают эксперты - в том, что в Ленобласти просто нет возможности точно оценить объемы мусора, который завозится из Санкт-ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, такая проблема в Ленобласти существует. В Гатчинском, Волосовском и Всеволожском районах базируются огромные полигоны, рассчитанные на прием двух миллионов тонн мусора из Петербурга в год.

– Все полигоны в разное время были реконструированы, но это не спасает их постепенного переполнения. Я думаю, им осталось два-три года. Дальше – либо строить новые, либо как-то решать вопрос с переработкой, - говорит председатель общественной экологической организации Юрий Шевчук.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, регион действительно заинтересован в том, чтобы Петербург перешел на мусорную реформу как можно быстрее.

– Две трети отходов, которые генерируются в огромном мегаполисе, везут к нам. А поскольку единой системы контроля там нет, мы просто не понимаем, о каких конкретно объемах идет речь, и никак не можем их контролировать, - рассказал Дрозденко.

При этом, отмечает Дрозденко, решение притормозить переход Петербурга на новую схему обращения с отходами вполне оправданное и законное. Другое дело, что процесс явно нужно поставить под более строгий контроль. Как минимум обязать перевозчиков, которые собирают и вывозят мусор из города в область, установить на свои автомобили системы спутниковой навигации. А кроме того - предоставить региональному оператору сведения о том, что, где и в каких объемах в городе образуется и заключить договора между регоператором, транспортными компаниями и полигонами.

Лучшим входом из ситуации стала бы полная переработка - но для этого ни в Ленобласти, ни в самом Санкт-Петербурге пока нет возможностей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если хотя бы это удастся сделать, нам, конечно, будет легче, - констатирует Дрозденко.

Решать проблему с переполненными полигонами, которая вот-вот назреет, в Ленобласти планируют строительством новых.

- Это будут совершенно новые площадки, - отмечает губернатор. – Которые смогут в том числе перерабатывать весь мусор, которые будет поступать – и петербургский, и наш, областной. Но это требует больших затрат.

«КАТАСТРОФЫ НЕТ»

В самом Санкт-Петербурге тоже подтверждают, что проблема существует, но вместе с тем отмечают – называть ее катастрофической нельзя.

- Насколько мне известно, в Ленинградской области некоторое время назад была утверждена схема движения и обращения с твердыми коммунальными отходами, - отмечает депутат городского Законодательного собрания Денис Четырбок. – И эта схема предполагает в том числе прием отходов из Петербурга.

Мусорная реформа в Северной столице пока тормозит - для того, чтобы она запустилась, не хватает ресурсов.Фото: Артем КИЛЬКИН

В самом Петербурге, по словам Четырбока, такую схему тоже разработали, но пока не приняли – она прошла согласование в ЗакСе и теперь ждет одобрения в правительстве.

- Если же говорить в целом, то я бы не сказал, что в Ленобласти есть какой-то «мусорный коллапс», - продолжает депутат. – Если бы он был, то мы бы постоянно об этом узнавали, потому что «коллапс» - это все же масштабное событие, катастрофа.

Назвать точную дату, когда Петербург перейдет на мусорную реформу, пока сложно.

- Запускать реформу можно только тогда, когда все будет готово, - констатировал Денис Четырбок. – Начиная от нормативных актов и заканчивая ресурсами – контейнерами, автомобилями и прочим. И надо понять, что у нас будет с переработкой, как мы будем ее проводить. Мы еще пока не готовы, нерешенных вопросов много.