2019-12-19T15:22:26+03:00
Общество

В Ленобласти построят новые полигоны для мусора из Санкт-Петербурга

Об этом заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко после того, как на пресс-конференции Владимира Путина один из журналистов заявил, что Северная столица «заваливает» мусором Ленинградскую область
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По словам экспертов, в Ленбласть свозится до двух третей отходов, которые "производит" Санкт-Петербург.По словам экспертов, в Ленбласть свозится до двух третей отходов, которые "производит" Санкт-Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Мусорная реформа запустилась в России в начале этого года, но по-прежнему вызывает массу вопросов. Один из них прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря.

- Петербург заваливает мусором Ленобласть! - выкрикнул из зала журналист Виктор Смирнов. – Можно ли законодательно подстегнуть Петербург?

В начале ответа Владимир Путин напомнил, что в год по стране россияне генерируют 70 тонн бытовых отходов. При этом ни в Советском союзе, ни в Новой России такой отрасли, как переработка бытовых отходов никогда не существовало, и сейчас она только зарождается. При этом Петербург и Ленинградская область - это единый экономический регион. Поэтому и проблему следует решать вместе.

- Почему из Петербурга везут в Ленинградскую область? Хорошо будут, мусор вывозить к Северному ледовитому океану, но тогда и тариф будет иной. Кстати говоря, многие из Ленинградской области работают в Петербурге. Они там генерируют отходы. Прозрачно нужно делать все. Тогда, мне кажется, все должно поменяться.

Основная проблема, отмечают эксперты - в том, что в Ленобласти просто нет возможности точно оценить объемы мусора, который завозится из Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Основная проблема, отмечают эксперты - в том, что в Ленобласти просто нет возможности точно оценить объемы мусора, который завозится из Санкт-ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, такая проблема в Ленобласти существует. В Гатчинском, Волосовском и Всеволожском районах базируются огромные полигоны, рассчитанные на прием двух миллионов тонн мусора из Петербурга в год.

– Все полигоны в разное время были реконструированы, но это не спасает их постепенного переполнения. Я думаю, им осталось два-три года. Дальше – либо строить новые, либо как-то решать вопрос с переработкой, - говорит председатель общественной экологической организации Юрий Шевчук.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, регион действительно заинтересован в том, чтобы Петербург перешел на мусорную реформу как можно быстрее.

– Две трети отходов, которые генерируются в огромном мегаполисе, везут к нам. А поскольку единой системы контроля там нет, мы просто не понимаем, о каких конкретно объемах идет речь, и никак не можем их контролировать, - рассказал Дрозденко.

При этом, отмечает Дрозденко, решение притормозить переход Петербурга на новую схему обращения с отходами вполне оправданное и законное. Другое дело, что процесс явно нужно поставить под более строгий контроль. Как минимум обязать перевозчиков, которые собирают и вывозят мусор из города в область, установить на свои автомобили системы спутниковой навигации. А кроме того - предоставить региональному оператору сведения о том, что, где и в каких объемах в городе образуется и заключить договора между регоператором, транспортными компаниями и полигонами.

Лучшим входом из ситуации стала бы полная переработка - но для этого ни в Ленобласти, ни в самом Санкт-Петербурге пока нет возможностей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучшим входом из ситуации стала бы полная переработка - но для этого ни в Ленобласти, ни в самом Санкт-Петербурге пока нет возможностей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если хотя бы это удастся сделать, нам, конечно, будет легче, - констатирует Дрозденко.

Решать проблему с переполненными полигонами, которая вот-вот назреет, в Ленобласти планируют строительством новых.

- Это будут совершенно новые площадки, - отмечает губернатор. – Которые смогут в том числе перерабатывать весь мусор, которые будет поступать – и петербургский, и наш, областной. Но это требует больших затрат.

«КАТАСТРОФЫ НЕТ»

В самом Санкт-Петербурге тоже подтверждают, что проблема существует, но вместе с тем отмечают – называть ее катастрофической нельзя.

- Насколько мне известно, в Ленинградской области некоторое время назад была утверждена схема движения и обращения с твердыми коммунальными отходами, - отмечает депутат городского Законодательного собрания Денис Четырбок. – И эта схема предполагает в том числе прием отходов из Петербурга.

Мусорная реформа в Северной столице пока тормозит - для того, чтобы она запустилась, не хватает ресурсов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мусорная реформа в Северной столице пока тормозит - для того, чтобы она запустилась, не хватает ресурсов.Фото: Артем КИЛЬКИН

В самом Петербурге, по словам Четырбока, такую схему тоже разработали, но пока не приняли – она прошла согласование в ЗакСе и теперь ждет одобрения в правительстве.

- Если же говорить в целом, то я бы не сказал, что в Ленобласти есть какой-то «мусорный коллапс», - продолжает депутат. – Если бы он был, то мы бы постоянно об этом узнавали, потому что «коллапс» - это все же масштабное событие, катастрофа.

Назвать точную дату, когда Петербург перейдет на мусорную реформу, пока сложно.

- Запускать реформу можно только тогда, когда все будет готово, - констатировал Денис Четырбок. – Начиная от нормативных актов и заканчивая ресурсами – контейнерами, автомобилями и прочим. И надо понять, что у нас будет с переработкой, как мы будем ее проводить. Мы еще пока не готовы, нерешенных вопросов много.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге
Таксисты блокировали незаконные съезды на Колтушском шоссе в Ленобласти
На производстве уборщицу затянуло в станок по замесу творожной массы
Из-за аномально теплой зимы в Монрепо зацвели безвременники
Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге
Более 1 тонны санкционных продуктов уничтожили в Петербурге
Подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах накрыли в Петербурге
Опубликовано видео, как дамба в шторм сдерживала воду
Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от краж в поездах
Штормовой ветер повалил в Петербурге 86 деревьев
Таксиста обвинили в изнасиловании 4-летней девочки в Петербурге
Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма
Сто поваленных ураганом деревьев убрали с дорог Ленобласти
На Народной улице во дворе ВАЗ наехал на 5-летнюю девочку и скрылся
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Петербург второй день окажется во власти сильного ветра
Наводнение с глыбами льда нагрянуло в Сестрорецк
Штормовой ветер роняет елки, светофоры и выключает электричество по всему Петербургу
Про котов Эрмитажа снимут мультфильм
Шторм остановил движение «Ласточки» из Пскова в Петербург