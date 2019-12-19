2019-12-19T16:45:03+03:00
Общество

От ЦПКиО до парка 300-летия Петербурга планируют обустроить набережную-променад

Пешеходная зона и велополоса протянутся вдоль Большой Невки
Полина ЖУКОВА
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Парк 300-летия и ЦПКиО могут соединить променадом.Парк 300-летия и ЦПКиО могут соединить променадом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Приморском районе может появиться новая территория для прогулок. Речь идет о набережной Большой Невки. Ее предлагают благоустроить на участке от 3-его Елагина моста, который является центральным входом в ЦПКиО, до самого парка 300-летия Петербурга на Финском заливе. И сделать там настоящей променад – с пешеходной зоной и веломаршрутом, а также спусками к воде. Концепцию устройства набережной разработал Комитет по градостроительству и архитектуре.

Протяженность набережной, которую планируют обновить, – 3 километра. А площадь всего променада составит 48,7 гектар. Сегодня от ЦПКиО до парка 300-летия прогуляться пешком или проехаться на велосипеде будет сложно – набережная приспособлена для этого не везде.

– Эти прибрежные территории в настоящее время зачастую неэффективно используются, не обустроены, имеют неблагоустроенный облик. Большая часть прибрежных зон существенно ограничена для передвижения пешеходов, на отдельных участках невозможно подойти к воде, отсутствует берегоукрепление, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета.

Путь по набережной от Елагина острова к Финскому заливу будет лежать, в том числе, под ЗСД и Яхтенным мостом. А также пройдет и через Петровский яхт-клуб (кстати, памятник регионального значения).

На набережной Большой Невки планируют сделать вело-пешеходный маршрут. Фото: Яндекс.Карты

На набережной Большой Невки планируют сделать вело-пешеходный маршрут. Фото: Яндекс.Карты

Кроме велополосы и пешеходной территории, на набережной планируют укрепить берега, сделать спуски к воде, организовать зоны отдыха, провести освещение. И дополнительно озеленить территорию.

– Обязательным пунктом концепции является соблюдение требований организации доступной среды для маломобильных групп населения, – добавили в пресс-службе Комитета.

Благоустройство набережной может начаться не раньше 2021 года при условии, что на это выделят бюджетные средства. Кроме того, чтобы преступить к работам на набережной, необходимо будет решить имущественно-правовые вопросы с собственниками участков, по которым пройдет маршрутов, отметили в Комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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