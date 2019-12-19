2019-12-19T18:50:47+03:00
Досуг

В Петербурге пройдет Международный день памяти жертв Холокоста

Проект «Желтые звезды» состоится 28 января в академической филармонии имени Шостаковича [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге отметят Международный день памяти жертв ХолокостаВ Петербурге отметят Международный день памяти жертв Холокоста
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В Петербурге 28 января состоится мероприятие «Желтые звезды», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, который объявлен ООН 27 января, в день освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году. Проект пройдет в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

- В этом году на сцене филармонии будет читать отрывки из книги «Брут» Ксения Раппопорт. За дирижерским пультом, как и всегда Владимир Альтшулер во главе Академического симфонического оркестра филармонии. Особым событием станет участие в проект флорентийского квартета «Клезмерата Фиорентина». В программе вечера: Шнитке «Концерт для фортепиано и струнного оркестра», Симфониетта номер 1 «На еврейские темы» Вайнберга и импровизации на темы хасидских нигунов, - рассказали организаторы мероприятия.

В мероприятии примет участие актриса Ксения Раппопорт Фото: Предоставлено "КП"

В мероприятии примет участие актриса Ксения РаппопортФото: Предоставлено "КП"

Память и скорбь о трагедии, которую так важно передать для поколений, выражена в драматической, музыкальной нагрузке, а также в световой партитуре концерта, художественным руководителем которого является Валерий Галендеев.

Проект «Желтые звезды» пройдет в Петербурге уже в шестой раз и задуман как дань памяти, вне зависимости от национальности и вероисповедания слушателей. По примерным оценкам только в Освенциме были замучены и сожжены более миллиона евреев, могилы которых невозможно найти.

У этого народа есть традиция: на могилы ушедших приносить не цветы, а небольшие камни. Миссия проекта «Желтые звезды» - собраться хотя бы раз в год для того, чтобы каждый мог положить свой маленький камешек к подножию их несуществующих надгробий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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