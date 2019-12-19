Губернатор Петербурга проверил Боткинскую больницу после жалобы Путину

Прошло два часа с тех пор, как петербургская журналистка Russia News Екатерина Надольская пожаловалась на большой пресс-конференции Владимиру Путину на инфекционную больницу имени Боткина с тараканами, мышами и лебедями из автомобильных покрышек, – и вот в клинику с проверкой приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. В состоянии клиники, которая, по словам Путина, «не самая лучшая, если не сказать «печальная», градоначальник решил убедиться лично.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Владимир Путин и «лебеди» из автомобильных шин в Боткинской больнице 00:00 00:00

13 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

В народе Боткинскую больницу прозвали «Боткинскими бараками» и «олицетворением ада». Судя по отзывам пациентов, интерьеры старых корпусов клиники выполнены в лучших традициях фильмов ужасов, а попасть в Боткинку для петербуржца – самый лютый кошмар.

Екатерина Надольская.Фото: Скриншот с видео

– Живу рядом с этой больницей, часто там прохожу, а однажды лежала там с отравлением, – рассказала «Комсомолке» Екатерина Надольская. – И то, что увидела там, привело меня в тихий ужас... Рядом со мной лежала женщина. Когда она стала биться в таких сильных конвульсиях, что я решила, что она уже умирает, и я позвала на помощь, то мне ответили: «Препаратов нет, аппараты все заняты!». Нам говорят, что понастроили новых корпусов. Ну, а со старым-то что? Забыли починить что ли?

Половина отделений продолжает работу в старых помещениях. Фото: Предоставлено Екатериной Надольской

Действительно, в 2017-ом Боткинка получила новый комплекс из 14 корпусов на Пискаревском проспекте. Он стал «крупнейшим в Европе универсальным медицинским инфекционным центром». Предусмотрели даже отдельное отделение с палатами-боксами для зараженных особо опасными инфекциями. Такая вот игра контрастов.

Там, где лежат пациенты, мышей, по словам руководства, нет. Но есть мышеловки. Фото: Предоставлено Екатериной Надольской

– В тех пор половина отделений стала работать в новых корпусах самой высокотехнологичной инфекционной больницы в стране, – пояснил «Комсомолке» главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев. – Этого переезда мы ждали 13 лет.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Но вторая половина клиники – еще 620 коек – остается в зданиях на Миргородской, которые продолжают разрушаться. Препоном к ремонту зданий отчасти служит их статус: «Александровская городская барачная больница в память Боткина» – это объект культурного наследия регионального значения. Больничные корпуса строились здесь, начиная с XIX века. А значит, простым ремонтом с такими ценными постройками не обойтись: памятники требуют большей документации и затрат, тщательной подготовки, множества согласований и особо бережного обращения.

Ремонт корпусам только предостоит. Фото: Предоставлено Екатериной Надольской

– Исключить того, что в старых корпусах есть мыши и тараканы, я не могу, но в помещениях, где находятся пациенты, такого практически нет, – прокомментировал Яковлев жалобу Екатерины. – Есть проблемы по сантехнике, ведь здания очень старые. Матрасы и белье – они при многократной обработке паром утрачивают внешний вид, но такова технология инфекционных стационаров, так что внешнее впечатление не соответствует их чистоте. Просто нужно покупать новые. Сейчас переходим на кровати, где используется другая система стерилизации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750677" frameborder="0"></iframe> Главврач Боткинской больнице – о ремонте, мышах и тараканах.Олег ЗОЛОТО

Справедливости ради, к осени прошлого года стали готовиться к большому капремонту. За 7,7 миллиона рублей заказали проектно-сметную документацию на капремонт дома №3 литера И по Миргородской, еще за 4,1 миллиона – бумаги по литере Г, за два миллиона – документы по корпусам С и Д.

Проблемы с сантехникой в клинике не отрицают. Фото: Предоставлено Екатериной Надольской

– Планируется привести старые корпуса в порядок шаг за шагом, – отметил главврач. – В этом году выполнили проектные работы. В следующем, надеюсь, начнутся поэтапные ремонты. Процесс сложный: вокруг много зданий-памятников. Также сегодня губернатор поручил привести в порядок территорию, чтобы можно было пройти и проехать: сейчас она в ужасном состоянии, нет даже асфальта.

НЕ ПЛОХАЯ И НЕ ХОРОШАЯ

Во время визита в Боткинку Александр Беглов напомнил, что в Петербурге около 40 000 больничных коек. Такого количества нет ни в одном регионе страны.

– Есть хорошие больницы, есть плохие, есть такие, как Боткинская, – туманно заметил Беглов. – Сейчас мы приступили к инвентаризации. Работаем с министерствами совместно, чтобы определить, сколько нужно Петербургу, чтобы привести медицинские учреждения в порядок. Это большая программа и огромные деньги. Думаю, в 2020 году инвентаризацию закончим, и станет понятно, куда нам двигаться. Безусловно, все за короткий срок отремонтировать невозможно.

Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается Боткинки, то в этом и в 2020 году, по словам губернатора, выделили деньги на проектирование и на консервацию пустующих подохранных корпусов. В 2021-ом задумали «частичную реставрацию, чтобы эти корпуса закрыть хотя бы внешним контуром и в дальнейшем сохранить».

А вот и тараканы. Фото: Предоставлено Екатериной Надольской

– Также выделены деньги на проектирование капремонта действующих корпусов и благоустройство, – добавил Беглов. – К ремонту приступим в 2021 году. Чтобы отремонтировать все существующие корпуса, городу нужно в общей сложности около 2,5 миллиарда рублей.

ДОСЛОВНО:

Екатерина Надольская, журналист Russia News:

– Дмитрий Медведев недавно сказал, что врачи не должны лечить в сарае. А что такое больница Боткина, которая находится в самом центре Петербурга, которую обещают отремонтировать уже несколько лет? Я даже фотографии принесла. Там битые стекла, мыши тараканы, понимаете? Там врачи за 25, за 30 тысяч лечат людей вот в таки условиях. Власти обещают, что клинику скоро отремонтируют, но ничего не происходит. Там вместо инфраструктуры лебеди из каких-то старых шин сделаны, иностранцы приходят и даже фотографируются с ними. Можно что-то сделать, как-то повлиять на ситуацию?

Над лебедями, по словам Екатерины, «ржут уже все иностранцы». Фото: Предоставлено Екатериной Надольской

Владимир Путин, президент России:

– Знаю, ситуация там действительно не самая лучшая, если не сказать «печальная». Это одно из старейших лечебных заведений города. Конкретных планов по реконструкции и реновации я не знаю. Не знаю, включена ли она в один из наших сегодняшних проектов. Уверяю, обязательно с губернатором поговорю на этот счет. Кроме этой больницы, есть в Петербурге медицинские центры мирового класса, например, Алмазовский центр. Но это не значит, что мы должны забывать про учреждения, в которых ситуация далека от благополучной.

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