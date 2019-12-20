Бывший игрок СКА Павел Дацюк продает свой замок в Америке, в который вложил 10 миллионов долларов

Уже четыре года после возвращения из США Павел Дацюк выступает в России. После трех сезонов в Петербурге 41-летний «волшебник» перебрался в родной Екатеринбург, где выступает за команду «Автомобилист». А в Америку, похоже, уже и не вернется. И вот одна из наших догадок, почему мы в этом уверены: дом Дацюка вблизи Детройта, где прошли лучшие годы его заокеанской карьеры, выставлен на продажу. Причем за кругленькую сумму!

КАК У МАРКИЗА

Покупал его «Волшебник» (MagicMan) в 2005-м году, возможно, для поддержи своего мистического статуса, а может, еще для чего, кто теперь знает. Нападающий приобрел целый замок, вполне подходящий для маркиза де Карабаса или Синей Бороды, как рисовали их в сказках.

Дом из известнякового камня сделан в стиле эпохи Тюдоров (XVI век). На его башнях (их три) могут располагаться даже лучники, способные защитить от нападения врагов. У входа гостей встречают скульптуры двух античных воинов: только пройдя через них, сможешь попасть к входным воротам.

Дом из известнякового камня сделан в стиле эпохи Тюдоров. ФОТО: realtor.com

Впрочем, времена Средневековья, заканчиваются, как только переступил порог. Далее хай-тек и хай-энд. Изогнутые стены и окна, лакированное дерево, белый мрамор, керамогранит, гранит…

Большая часть интерьера отделана редким материалом с названием «зебрано». Деревья, из которых его получают, произрастают только на территории Западной Африки. Можете себе представить, что это дорогое удовольствие. Пространство внутри отделяется трехэтажными криволинейными лестницами…

Чтобы избавиться от недвижимости в Новом Свете Павел готов пойти на многомилионные потери, хоть они и чувствительны даже для кармана суперзвезды мирового хоккея.

СВОЙ В ГОРОДЕ БОГАТЕЕВ

В общем, замок Дацюка - уникальный проект, спроектированный «под заказ» модным архитектором Александром Богартсом. В доме может проживать очень большая семья – ванных комнат в замке целых шесть, а спален пять. Располагается замок в городке Блумфилд. Это район, где селятся только состоятельные люди. Это только Детройт в Америке считается «умирающим городом», а в мичиганских пригородах дела обстоят гораздо лучше, и Блумфилд – только для богачей. В городке живет четыре тысячи жителей, средний доход одного домохозяйства – 163 тысячи долларов год (средний показатель по США – 53 тысячи), а в отзывах о городе пишут, что местным обитателям свойственен снобизм.

У входа гостей встречают скульптуры двух античных воинов. ФОТО: realtor.com

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Дацюк потратил много времени, чтобы найти это место вблизи озера «Лау Лонг» (площадь 190 акров), утверждает риэлтор Келли Мильштейн, жена агента хоккеиста Дэна Мильштейна. Водное пространство кишит рыбой, но, чтобы не распугать живность, здесь даже запрещена езда на моторных лодках. Кстати, наличие клевой рыбалки было едва ли не главным требованием хоккеиста – это его главное увлечение после хоккея. И из особняка есть специальный выход к воде.

– Ему пришлось снести дом в миллион долларов, чтобы на его месте построить этот замок, – объясняет Келли.

Продолжаем нашу экскурсию по огромному дому. Через переднюю арочную дверь попадаем в фойе, представляющее собой большой круг из белого мрамора. Там барная стойка, рядом две карты, выгравированные на стекле: США и мира, с самыми крупными городами.

На первом этаже - большой и округлый люкс-кабинет Павла. Кровать размером с атлета встроена в одну из стен, с замшей на потолке за ней. Напротив кровати, у стены из нержавеющей стали расположен большой камин и телевизор. Ванна владельца, как вы уже догадались, отделана лакированной зебраной, гранитом и керамогранитом. В ней есть туалетный столик, два шкафа с раковинами и туалетные комнаты. Длинная полоса незаконченного пространства пробегает через два гаража на два автомобиля. Семейная комната имеет деревянную стену, в которой встроены три телевизора, рядом друг с другом – вероятно, чтобы можно было наблюдать несколько хоккейных матчей сразу.

В доме есть свой «зал славы» – помещение, состоящее из памятных для хоккеиста предметов. Там вывешены именные свитера «Волшебника», а также других звезд НХЛ, фотографии Дацюка в рамке. Вы их можете рассмотреть, если будете одним из потенциальных покупателей, приехавших смотреть виллу. Правда, просто так в это помещение не войти, если вас не пригласили – дверь скрывается за обширной деревянной стеной.

В доме есть свой «зал славы». ФОТО: realtor.com

СВОЙ КИНОТЕАТР И ТРЕНАЖЕРКА

Есть также комната безопасности или «паники», как называют ее в Америке. Здесь можно переждать время до приезда полиции, если в дом вломились хулиганы или грабители. Она обычно хитро спрятана и незаметна, о ее расположении знают только домовладельцы.

Также Павел собирался соорудить в своем доме площадку для боулинга, но мечту не реализовал. Была мысль построить еще и круглый бассейн, но ее тоже пришлось отложить из-за отъезда на родину.

На нулевом ярусе особняка много сюрпризов, но особенно удивляет кухня. Огромное помещение, выкрашенное лаком в красно-белые цвета «Детройта». Здесь также есть большой семейный номер и полный бар с двусторонним камином между ним и бильярдной. На нижнем уровне располагаются гостевой люкс, большой тренажерный зал, кинотеатр и сухая кедровая сауна. Это в дополнение к двум паровым душевым и большой крытой гидромассажной ванне.

– Сразу видно, что это дом спортсмена, – отмечает Мильштейн.

По словам дамы, всего Дацюк вложил в свой дом 10 миллионов долларов (постройка и проектирование). И, готов его продать, несмотря на серьезные убытки. Первоначально строение стоило 5,8 миллиона долларов. Сейчас цена снизилась до 4,5. И, если, у вас есть такая сумма в загашнике – можете смело приезжать и покупать замок «Волшебника».

Громкое имя работает на звезду и на пятом десяткеФото: Иван ВИСЛОВ

КСТАТИ

Дацюк уже заработал больше 80 миллионов

Потеря 5 «лямов» не нанесет серьезный ущерб кошельку хоккеиста. Только за 14 лет игры за «Детройт» он заработал около 70 миллионов долларов. За три сезона выступления за СКА его счет вырос на 11,5 миллионов. Да, и за родной клуб «Автомобилист» 41-летний нападающий выступает далеко не по демпинговому ценнику. Его услуги обошлись «Авто» в 100 миллионов рублей за сезон (около 1,5 миллионов Евро), и он входит в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Громкое имя работает на звезду и на пятом десятке. Такие деньги – шикарное жалованье для игрока, который провел только 18 матчей (из 35) матчей чемпионата КХЛ.