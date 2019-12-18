Торговый центр Milano Fashion Centre объявил о тотальной распродаже из-за банкротства

У жителей Петербурга, ценящих качественную, модную и удобную одежду известных мировых брендов появилась возможность приобрести одежду по супер низким ценам. Пришедший на смену аутлета Grande Orchidee в марте 2019 года Milano Fashion Centre, который начал работать в формате торгового центра, объявил о ликвидационной распродаже.

- В середине 2020 года Milano Fashion Centre произойдет окончательное закрытие проекта. К сожалению, придя на рынок, который полон аутлетов, мультибрендовому торговому центру Milano Fashion Centre не суждено было осуществить свое развитие в полную силу, - рассказали владельцы ТЦ.

Milano Fashion Centre объявил тотальную распродажу

Ставки мультибрендового центра были сделаны на качество и новизну коллекций, а не на стоковые коллекции. Однако на фоне снижения реальных доходов населения, потребители все чаще ищут выгодные предложения и переходят из торговых центров с товарами первых линии в аутлеты. Так же на закрытие повлияло снижение потока туристов, в связи с ужесточением выдачи финских туристических виз. В силу этих обстоятельств, было принято решении о ликвидации всей коллекции.

Milano Fashion Centre — это торговый центр брендовой одежды, расположенный в Лаппеенранте, в непосредственной близости от границы России и Финляндии, всего в 20 км, в котором представлены новые коллекции самых известных мировых брендов: Emporio Armani,Versace, Trussardi, Class Cavalli, Calvin Klein, Paul&Shark, Baldinini, Furla и многие другие.

В период ликвидационной распродажи, которая стартовала 14 декабря 2019, все желающие смогут купить одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов со скидками до 90%. Закрытие намечено на конец марта 2020 года.