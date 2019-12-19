Матч регулярного чемпионата КХЛ по хоккею СКА - ЦСКА 19 декабря 2019: обзор, итоговый счет, голы

Два армейских клуба - из Москвы и Петербурга - вновь во главе таблицы Западной конференции. Осталось только выяснить, кто сильнее. Перед матчем на открытом воздухе на «Газпром Арене» хоккеисты СКА на одно очко опережали своих одноклубников. И, увеличили бы отрыв, если выигрывали. Гости, наоборот, имели возможность вернуть «вершину», которая принадлежала им большую часть чемпионата. Тем более, что они в этом сезоне уже дважды выигрывали в Северной столице. А СКА, наоборот, в декабре покорил Златоглавую.

Главной неожиданностью в составе хозяев стало отсутствие в воротах Александра Самонова, вратаря сборной России. Его заменил швед Магнус Хелльберг: в предыдущем матче с «Северсталью» он провалился, пропустив три шайбы и был заменен. Но шведской дуэли голкиперов мы не увидели.

ЦСКА сделал ставку не на скандинава Юханссона, а на основного вратаря сборной России Илью Сорокина. Ведь в минувшее воскресенье он отстоял на «ноль» в игре «Красной Машины» с финнами на «Газпром Арене».

Но, откровенно говоря, особой работы и у Сорокина, и у Хелльберга в первом периоде не было. Видимо, олимпийская чемпионка Алина Загитова, выступавшая перед началом встречи, настолько очаровала брутальных хоккеистов, что они пытались повторить больше ее «фигурные» номера на площадке.

Алина Загитова Русская Классика СКА ЦСКА 19 декабря Газпром Арена.заги

Опасных моментов было минимальное количество. ЦСКА чаще беспокоил Хелльберга, один раз шайба коснулась штанги после броска Вея. А для первого номера сборной атаки петербуржцев - были просто разминка. Противники больше осторожничали, и поджидали ошибок друг друга.

Зато после перерыва игра стала намного интереснее. Уже в самом начале второй двадцатиминутки забивать могли москвичи Григоренко и Светлаков и Барабанов у СКА (его бросок пришелся в штангу). Команды отвечали атакой на атаку, забивать могли еще Капризов, Бурдасов, вновь Барабанов, дважды Телегин... Но после второго периода на табло тоже горели два одиноких ноля.

Третий период начался при подавляющем превосходстве СКА, которые стали создавать момент за моментом у ворот москвичей. Но не хватало точности в концовке, или надежно действовал Сорокин. И, как часто бывает, первая же атака ЦСКА завершилась голом. На 51-й минуте ворота поразил бывший игрок СКА Сергей Калинин — 0:1.

Заработав преимущество москвичи прогнозируемо отошли в свою зону, и смогли отстоять минимальную победу, пусть и не без везения. Армейцы Москвы вновь вернулись себе первое место в Западной конференции.

Следующую игру армейцы Питера проведут тоже дома, но уже в «Ледовом», в воскресенье против команды своего бывшего главного тренера Ильи Воробьева — магнитогорского «Металлурга». ЦСКА ждет визит к «Витязю», в Подольск.

Регулярный чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Первый период:

Голы: нет

Удаления: нет

Второй период:

Голы: нет

Удаления: Науменков (ЦСКА, две минуты, 28:10), Дергачев (СКА, две минуты, 28:10)

Третий период:

Голы: 0:1 Калинин (Карнаухов, Слепышев, 49:07)

Удаления: Блажиевский (ЦСКА, две минуты 54:00), Карнаухов (ЦСКА, две минуты, 59:24)

Состав СКА: Белов – Бенгтссон, Ткачев – Аалтонен – Барабанов; Хафизуллин – Зуб, Кагарлицкий – Кемппайнен – Якупов; Токранов – Ожиганов, Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов; Зубарев, Карпов – Каблуков – Кетов, Дергачев

Состав ЦСКА: Киселевич – Нестеров, Капризов – Вей – Григоренко; Науменков – Марченко, Секач – Шалунов – Окулов; Дальбек – Робинсон, Слепышев – Карнаухов – Калинин; Блажиевский, Мамин – Светлаков – Телегин

Вратари: Хелльберг (58:38)— Сорокин

Штраф: 2 (0+2+0) — 6 (0+2+4)

19 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 61 810 зрителей