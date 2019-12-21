2019-12-21T16:25:51+03:00
Происшествия

Из ювелирного салона в Петербурге вынесли драгоценности на 10 млн рублей через дыру в полу

Членов банды грабителей поймали через два дня вместе с буром, деньгами и золотыми украшениями [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грабители пробурили дыру в ювелирном салоне ночью. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и ЛенобластиГрабители пробурили дыру в ювелирном салоне ночью. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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В Петербурге схватили двоих грабителей, которые вынесли несколько миллионов рублей из ювелирного салона в Невском районе. Мужчины были ранее судимыми и являлись членами опытной банды, занимавшейся кражами из богатых организаций и предприятий.

Члены банды грабителей уже были судимы ранее. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Члены банды грабителей уже были судимы ранее. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Обнести ювелирный салон на проспекте Большевиков они решили в ночь с 14 на 15 декабря через подвальное помещение, пробурив пол. Затем грабители попали наверх в комнату с сейфом с помощью стремянки. Там их встретил огромный металлический ящик, который они не без труда взломали. Внутри лежали пачки денег и ювелирные украшения.

- Общий ущерб магазину оценили в 10 миллионов рублей. Злоумышленников поймали через 2 дня после кражи. У них нашли не только похищенные деньги, но и многочисленные цепочки, серьги, крестики и кольца из серебра и золота, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Бур, стремянка и фомка - секрет успеха двоих грабителей. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Бур, стремянка и фомка - секрет успеха двоих грабителей. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В ходе обысков у членов банды изъяли три машины, весомый инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов, радиостанции, а также все украденное из ювелирного салона. Обоим мужчинам по 46 лет. В отношении них возбудили уголовные дела по статье за кражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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