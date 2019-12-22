2019-12-22T14:35:03+03:00
Общество

В Ботаническом саду открыли выставку «космических» орхидей

Предки этих удивительных цветов побывали на орбите [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Посетители смогут не только полюбоваться цветами, но и узнать, как вырастить такую красоту дома.Посетители смогут не только полюбоваться цветами, но и узнать, как вырастить такую красоту дома.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Традиционная новогодняя выставка «Осколки радуги» открылась в Ботаническом саду. Орхидеи и бромелии украсили самую высокую – Большую пальмовую – оранжерею.

Экспозицию обещают менять по ходу ее работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экспозицию обещают менять по ходу ее работы.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Бромелии – необычные, яркие, ни на кого не похожие растения, которые в природе чаще всего соседствуют с орхидеями. Они могут быть нежными и мягкими, а могут нести острейшие шипы, которым позавидуют даже кактусы, – рассказывают организаторы. – Самый известный представитель бромелий – ананас. А если вы до сих пор думаете, что ананасы растут на деревьях, – вам к нам!

Бромелии – необычные, яркие, ни на кого не похожие растения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бромелии – необычные, яркие, ни на кого не похожие растения.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тема нынешней выставки – Космос: живые экспонаты подвесили в «невесомости», снабдили «звездной» подсветкой и космической музыкой. Экспозиция рассказывает о том, как предки этих самых орхидей побывали на МКС. Почти 40 лет назад, в 1980 году, орхидеи Ботсада полетели в Космос вместе с космонавтами Валерием Рюминым и Леонидом Поповым: растения провели на орбите 171 сутки и даже цвели, а затем благополучно вернулись на Землю.

Тема нынешней выставки – Космос. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тема нынешней выставки – Космос.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Многие из представленных растений очень редко встречаются в частных коллекциях из-за сложных условий содержания, – добавляют в Ботсаду. – Экспозиция видовых миниатюрных орхидей изменяется на протяжении выставки, и за весь период работы мы планируем продемонстрировать более 50 редких видов.

Посетители смогут не только полюбоваться «космическими» цветами и почитать о них, но и проконсультироваться со специалистом и узнать, как вырастить такую красоту дома.

Выставка «Осколки радуги» стала доброй традицией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выставка «Осколки радуги» стала доброй традицией.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО:

21-22 декабря – с 11:00 до 16:30: выставка работает в режиме прогулки;

23-29 декабря – с 11:00 до 16:30: выставка работает в режиме экскурсий;

2-12 января – с 11:00 до 16:30: выставка работает выставка работает в режиме прогулки.

Цена билета: 400 руб. для взрослых, 300 рублей для пенсионеров и студентов, 250 рублей для школьников и детей старше четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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