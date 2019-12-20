В Карелии на спор с вертолета сбросили «Мерседес-Гелендваген»

Удивительный заказ 19 декабря получили карельские авиаторы. Днем четверга в петрозаводский аэропорт «Пески» приехали двое мужчин, арендовали вертолет и попросили сбросить с него... «Мерседес-Гелендваген». Элитный внедорожник должен был вдребезги разбиться о землю, что и произошло.

- Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью «Мороз», прикрепили на внешней подвеске машину. Вертолет поднялся в воздух на 300 метров, отлетел немного в сторону от полосы и сбросил автомобиль вниз, - рассказали в аэропорту изданию «Столица на Онего».

Все, по словам представителей аэропорта, было официально. Заезжие гости заключили договор на 20-минутный полет за 250 тысяч рублей и предоставили «Мерседес - G-класса». Машина была не новой - 1995 года выпуска. Но даже такой автомобиль стоит около миллиона рублей.В Москве затею провернуть не удалось, а в Карелии договорится получилось.

Как позднее стало известно, причиной экстравагантного поступка стал спор между столичными блогерами. По заверениям владельца разбитого авто, это «заряженная» версия «АМG G-55». И не 1995, а 2018 года. Цена тагкого автомобиля стартует от 10 миллионов рублей.

Это уникальный случай, раньше у нас такого не было, – заявили в аэропорту.

Впрочем, после огласки в СМИ, в «Песках» с журналистами разговаривают неохотно.

- Я ничего не могу комментировать, - заявил корреспонденту «КП-Петербург» летчик дежурного экипажа, поднявший трубку. Гендиректор и его заместитель в отъезде, в командировке. Телефон из дать не могу. смотрите в Интернете.

Стоит сказать, что «Пески» - это второй аэропорт Петрозаводска. Основные рейсы прилетают в «Бесовец» - главную воздушную гавань карельской столицы, а удел «Песков» - малая авиация. Настолько, что своего сайта аэропорт не имеет, а из трех номеров телефона работает только один.

Что же касается разбитого автомобиля, то его «останки» сгребли бульдозером и отправили на ближайшую свалку, где принимают металлолом.