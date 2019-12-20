Льготный проезд, магазины в садоводствах и компенсации за детсады

«В первую очередь - люди». Можно сказать, что под таким девизом 25 декабря Законодательное собрание 47-го региона соберется на последнее в 2019 году заседание. Принять в третьем чтении предстоит четырнадцать законопроектов.

Затронут на заседании парламента важную тему - магазины в садоводствах. Ежегодно на дачных участках проводит лето около полутора миллионов человек, однако социальная инфраструктура в таких поселках сильно отстает. Элементарно не хватает магазинов, чтобы обеспечить отдыхающих продуктами. Все упирается в необходимость многочисленных согласований для открытия точек розничной торговли. На заседании в третьем чтении должны принять законопроект, который позволит возводить магазины в садоводствах без разрешения на строительство.

Коснется предновогоднее голосование и четвероногих жителей Ленобласти, а также их хозяев. Во втором и третьем чтении депутаты собираются назначить штрафы за «самовыгул» собак. Отпускаете пса без поводка? Готовьтесь расстаться с двумя-тремя тысячами рублей!

- Всего за осеннюю сессию парламент принял 126 областных законов, - уточнил спикер Законодательного собрания Сергей Бебенин. - Среди них льготы на проезд в электричках, оплату мусора, освобождение инвалидов от уплаты транспортного налога. В декабре мы уточнили стратегию развития региона до 2030 года. Рассчитываем, что к концу этого периода Ленинградская область войдет в топ-7 регионов России по качеству жизни.

Он добавил, что в бюджете на 2020 год заложены выплаты при отсутствии мест в детских садах - по 9,5 тысячи рублей в месяц тем семьям, где дети от полутора до семи лет не получили направления. Также в 2020 году сохранят льготный проезд для пенсионеров и студентов. Детские сады и школы ждет реновация.

У многодетных семей наконец-то появится возможность получить полагающиеся им земельные участки в любом районе Ленинградской области. Раньше очередь за своим наделом практически не двигалась, свободной земли в 47-м регионе, да еще пригодной для жилого строительства, катастрофически не хватало. Проблему должен решить принятый парламентариями Закон о земельном капитале. Семьи получат деньги, на которые смогут купить на территории области участок в границах населенного пункта или дачного некоммерческого партнерства.