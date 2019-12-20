В Петербурге вспоминают ректора «Корабелки» Дмитрия Ростовцева

Дмитрий Михайлович Ростовцев родился 21 декабря 1929 года в вологодской Устюжне, в семье врачей. Детство и юность будущего известного педагога и ученого пришлось на годы Великой Отечественной войны. В 1947 году молодой человек отправляется в Петербург и становится студентом Ленинградского кораблестроительного института. К старшим курсам его уже считают одним из самых перспективных в вузе. Первые научные работы Дмитрия отмечают факультетские профессора, ему предлагают продолжить учебу в аспирантуре.

В 1976 году Дмитрий Ростовцев возглавил Ленинградский корабельный институт, которым руководил более 20 лет. Благодаря усилиям ученого вуз продолжил успешно развиваться. Ростовцев внес большой вклад в развитие материально-технической и научной базы института, вуз оснащался современным лабораторным и учебным оборудованием. В 1980-1990-е годы ректор привлек для преподавания в институте крупных математиков и физиков, в это же время был создан Среднетехнический факультет. Вуз, которым руководил Ростовцев, в 1990-е получил высокий статус технического университета и стал именоваться Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом.

- Цепкий ум и поистине энциклопедические научные знания позволяли большому ученому безошибочно и точно определять сферы приложения своего огромного таланта на пользу отечественной судостроительной науки и кораблестроительного образования, - вспоминают о Дмитрии Ростовцеве соратники.

Дмитрий Михайлович - автор более 100 научных работ, включая монографии и учебные пособия в области строительной механики корабля, вибрации корабля, прочности судовых конструкций, акустики машин и механизмов.