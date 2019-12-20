В Петербурге 7 января 2020 года состоится концерт-фантазия «Рождественский лес»

На новогодних каникулах жителей Петербурга ждет яркое представление, которое перенесет зрителей в пространство слияния сказки и музыки. На сцене Лендока 7 января 2020 года состоится концерт-фантазия «Рождественский лес» при участии группы Maria Majazz. Совместно с героями песен на сцене появятся образы из рождественских сюжетов, а также специально созданные видео-инсталляции и декорации. Инструментальные пьесы Артема Пантелеева музыкально озвучат эту праздничную зимнюю историю.

Своей волшебной музыкой зрителей поразит группа Maria Majazz

- Рождественский лес – особое место. Войдешь в него и попадешь в сказку. В нем стоят заснеженные деревья, на ветках искрятся снежинки, блестит лед сугробов. Звучит и зачаровывает музыка. И мир замирает в ожидании волшебства под светом звезд, – рассказывают музыканты об атмосферности концерта-фантазии.

Среди специальных гостей музыкальной сказки – София Бридж, являющаяся голосом и скрипкой «Струны Петербурга», а также художественным руководителем знаменитого проекта «Классика в темноте». Также на сцене выступит Надя Чечет – русско-американская кроссовер-певица и композитор из Лос-Анжелеса.

Концерт пройдет в Петербурге один день - 7 января 2020 годаФото: Предоставлено "КП"

«Рождественский лес» прозвучит в Петербурге на Лендоке только один вечер – 7 января 2020 года. Начало в 19:00. Концерт подарит посетителям незабываемые эмоции праздника, сказки и перенесет в мир красочных фантазий.