Уют под контролем

Совсем скоро петербуржцы будут отмечать Новый год: наряжать елки, встречать гостей, готовить оливье… Но есть в нашем городе люди, чья работа не останавливается в праздничную ночь. Речь о теплоэнергетиках, которые даже бой курантов будут слушать на своих рабочих местах. Впрочем, сами они из-за новогодних дежурств не расстраиваются: во-первых, следить за работой теплосетей сегодня стало гораздо удобнее и проще, а во-вторых, праздничное настроение никто не отменял!

ВИЖУ, СЛЫШУ, ПОМОГАЮ

Диспетчер Центрального диспетчерского управления «Петербургтеплоэнерго» (входит в российский теплоэнергетический холдинг «Газпром теплоэнерго») Ольга Елисеева работает в энергетике уже тридцать лет и за это время не раз встречала Новый год на рабочем месте.

- Моей смене «везет» на дежурства 31 декабря, поэтому мы все уже привыкли, - улыбается Ольга Леонидовна. - Не скажу, что работа в праздники чем-то сильно отличается. Также отвечаем за теплоснабжение всех районов, следим за исправной работой котельных, а если возникнут неполадки, сразу же принимаем меры, чтобы их устранить. Разве что за источниками теплоснабжения в праздничные дни следим внимательнее, особенно в новогоднюю ночь.

Кстати, поздравления в это время диспетчеры получают не только от родных и близких, но и от совершенно незнакомых людей. Им часто звонят потребители, благодарят за работу и желают много хорошего. Что заставляет горожан в новогоднюю ночь набрать номер диспетчерской, чтобы сказать добрые слова? Скорее всего, благодарность.

- Нам поступает очень много звонков. Коллега как-то подсчитал, сколько раз за смену говорил по телефону, - примерно 160 раз! Бывает, звонят и не по адресу: найти наш телефон людям бывает проще, чем контакты своей управляющей компании. Но мы всегда очень вежливо общаемся с абонентами, кому-то подсказываем, куда позвонить со своей проблемой, кому-то помогаем разобраться в его вопросе, а кого-то просто выслушиваем. Когда спокойно и доброжелательно разговариваешь, люди успокаиваются, - добавляет Ольга Елисеева.

Диспетчер Центрального диспетчерского управления Ольга Елисеева.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как признаются диспетчеры, выдержки и терпения в общении с людьми им не занимать. Но иногда приходится нелегко.

- Одно время нам постоянно звонили, чтобы вызвать такси, - телефонный номер таксомоторной компании отличался от нашего всего одной цифрой. Вот это было испытание на прочность! - с улыбкой вспоминают работники.

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ

Работу сотрудников Центрального диспетчерского управления сложно переоценить: сюда стекается вся информация о функционировании системы теплоснабжения дочерней компании «Газпром теплоэнерго» в Санкт-Петербурге. Ведется круглосуточный контроль за работой 335 территориально удаленных источников. Это и котельные, и центральные или индивидуальные тепловые пункты.

- Мы взаимодействуем с оперативными службами ресурсоснабжающих организаций, управляющими компаниями, дежурными службами городских администраций, аварийными бригадами районов теплоснабжения. Все держим в своих руках! - говорит диспетчер Петроградского района Анна Евдокимова. - Уровень ответственности у диспетчеров огромный, ведь любое, даже самое незначительное, изменение в работе теплосетей может сказаться на сотнях потребителей. Свести нештатные ситуации к минимуму помогают современные технологии. Сегодня за работой котельных и теплосетей сотрудники теплоснабжающей компании следят с помощью единой системы диспетчеризации объектов.

Диспетчер Петроградского района Анна Евдокимова.Фото: Олег ЗОЛОТО

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА

Специальный программно-аппаратный комплекс, который объединяет в себе все источники теплоснабжения, разработали и поддерживают специалисты Центрального диспетчерского управления и диспетчерских участков районов теплоснабжения «Петербургтеплоэнерго». Система основана на открытом программном обеспечении, а значит, не требует затрат на приобретение лицензий, но при этом имеет практически неограниченный потенциал модернизации.

Уникальность системы в том, что она в режиме реального времени следит за всеми параметрами, которые влияют на работу котельных: температурой и давлением сетевых и котловых контуров, температурой наружного воздуха и помещения, давлением холодной воды на вводе, напряжением электропитания. В штатном режиме передача технологических параметров происходит не менее двух раз в минуту. Если же происходит отклонение, объект реагирует сам благодаря автоматизированным системам безопасности и в течение трех - пяти секунд передает информацию на диспетчерский пульт.

- К примеру, при возникновении проблем с электроснабжением объекта системы автоматики котельной произведут переключение на электроснабжение от дизель-генераторных установок. Аналогично с насосным и котловым оборудованием - автоматика запускает резервное оборудование, поэтому на потребителях тепловой энергии это не скажется, - объясняет начальник Центрального диспетчерского управления Александр Коломиец.

Единая система диспетчеризации полностью интегрирована с основными информационными системами «Петербургтеплоэнерго». Это позволяет автоматически синхронизировать и подгружать всю информацию об объектах. Например, схемы расположения котельных и прокладки теплотрасс, интерактивные карты, подробную справочную информацию о технических характеристиках и параметрах систем теплоснабжения, сведения об абонентах. Сбор данных в системе ведется с созданием защищенного соединения - это обеспечивает безопасность передаваемой информации. При этом каналы передачи данных автоматически резервируются, что позволяет свести к минимуму вероятность сбоев при передаче технологической информации.

Для диспетчеров единая система стала отличным подспорьем хотя бы потому, что раньше на рабочем месте диспетчера было установлено несколько компьютеров, а в одном из районов их количество доходило до девяти и на каждый выводилась определенная часть системы теплоснабжения. Сейчас все эти параметры выводятся на одно рабочее место в едином стиле представления информации.

- Раньше, когда нам сообщали о неисправности, мы разворачивали схемы котельных и искали, где находится проблемное место, разбирались, как все это соотносится с теплоснабжением жилых домов. Сейчас я за несколько секунд могу посмотреть, действительно ли проблема в работе теплосетей, и если это так, выясняю, где именно неполадки, и отправляю туда бригаду. Вся информация выводится на компьютер, - говорит Ольга Елисеева.

КСТАТИ

«Чародеи» по-петербургски

Зачастую после новогодних дежурств у теплоэнергетиков появляются забавные истории.

- Все, кто бывал на Петроградке, знают, что в местных дворах заблудиться легче легкого. Как-то раз в новогодние праздники у нас прямо во время осмотра котельных пропал мастер. Бригада совершала обход объектов, которые располагались во дворах, в полуподвальных помещениях (сейчас многих из тех котельных уже нет). Мастер отстал и уже не смог найти своих товарищей. После новогодней ночи на улицах было пустынно, мобильных телефонов еще не было, так что спросить дорогу было не у кого. Плутал он долго, в контору вернулся ближе к вечеру и был, прямо скажем, не в настроении, - вспоминает Ольга Елисеева.

А пару лет назад после очередной новогодней смены диспетчеры едва добрались домой. В городе был такой сильный снегопад, что им с трудом удалось открыть входную дверь. Дорога до метро, на которую обычно уходит минут пятнадцать, заняла полтора часа!

СПРАВКА

ООО «Петербургтеплоэнерго» входит в группу компаний АО «Газпром теплоэнерго». Осуществляет выработку и передачу тепловой энергии на территории девяти районов Санкт-Петербурга, пяти районов Ленинградской области и четырех районов Республики Карелии.

АО «Газпром теплоэнерго» - крупный российский теплоэнергетический холдинг, который объединяет 20 дочерних региональных предприятий, обеспечивающих работу 1015 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8,8 тысячи Гкал/час в 20 регионах России.