2019-12-20T16:26:01+03:00
Происшествия

В Купчино пять школьников заразились гепатитом

Но первой заболевшей оказалась работница столовой
Петр КИБЕР
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В Петербурге пятеро школьниуков заразились гепатитом.В Петербурге пятеро школьниуков заразились гепатитом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургское управление Роспотребнадзора выясняет причины ЧП в школе номер 365 Фрунзенского района, где пятеро учеников заразились гепатитом А. По предварительным данным, первоисточником инфекции стала одна из работниц столовой, у которая заболела первой.

- Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование очага гепатита А. На 19 декабря зарегистрировано 6 случаев вирусного гепатита А. Заболела сотрудник школьной столовой и 5 учащихся разных классов, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Проведенная проверка показала множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при проведении уборки классов, в организации питания детей. На кухне неправильно хранили продукты и не соблюдали технологию приготовления пищи. А у персонала столовой не было условий для соблюдения личной гигиены.

Известно, что в школе уже провели санитарную обработку помещений, сейчас все заболевшие наблюдаются у врачей. Медики ежедневно обследуют контактных лиц - других учеников, преподавательский состав школы и персонал.

Напомним, что гепатит А входит в группу кишечных инфекций. Источником заражения является инфицированный человек, а сама болезнь передается через продукты или воду. Гепатит А проявляется общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью склер и кожных покровов (отсюда ее второе название - желтуха), темной мочой, обесцвеченным стулом.

Гепатит А успешно лечится. Самая лучшая защита от болезни - вакцинация и соблюдение правил гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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