В Петербурге представили книгу «Неизвестная блокада: две дороги»

На Книжном салоне в Петербурге прошла презентация новой книги журналиста и писателя Анатолия Аграфенина, изданной фондом «Созидающий мир».

«Неизвестная блокада: две дороги» - продолжение цикла, посвященного самому тяжелому времени в истории города на Неве и великому подвигу его жителей.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

Несмотря на будний день, презентация прошла с аншлагом. Многие из тех, кто пришел на встречу, принесли с собой предыдущие издания серии: «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: путь на острова». Первая книга увидела свет в конце 2017 года. Второй том вышел спустя несколько месяцев. И вот очередная литературная премьера.

- История этого масштабного проекта началась в 2015 году, когда 8 мая, в канун великой победы, в поселке Лисий Нос был открыт памятник Малой дороге жизни, - обратилась к присутствующим с приветственным словом директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. - Его автором стал Виктор Новиков - известный скульптор и блокадник. Помогал в работе его ученик Андрей Поляков. Архитектором и руководителем строительства выступил президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. Мы открыли самый большой памятник в Приморском районе Петербурга. Однако даже у жителей Лисьего Носа стали возникать вопросы: что это за монумент, почему он стоит именно здесь? Чтобы сохранить память о Малой дороге жизни, мы решили провести собственное историческое расследование. За него взялся Анатолий Аграфенин.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Третью книгу серии «Неизвестная блокада» писатель называет особенно дорогой. Она стала результатом работы, охватившей четыре десятилетия. В книге рассказана история блокады и войны от 22 июня 1941 года до взятия Берлина не только на основе фактов и документов, но и устами людей, с которыми Анатолий Аграфенин был знаком.

- Когда я писал первую книгу, думал, что никогда ее не закончу, - признался автор. - Это был огромный труд. Затем работа завершилась, и я понял, что нашел много людей, которые могут продолжить мои поиски. В основу издания «Неизвестная блокада: две дороги» легли рассказы о блокаде людей, которых я знал. Благодаря этому собралась база информации, которая для меня очень ценна. Это не только документы, но еще очень личные и эмоциональные истории.

В издании собраны рассказы и воспоминания реальных людей. Фото предоставлено Фондом «Созидающий мир».

Анатолий Аграфенин рассказал, что во время создания книги ощущал возложенную на него ответственность. Тема войны в целом и блокады в частности - сложная и масштабная. Есть много нюансов, которые нельзя упустить. Именно они служат канвой повествования.

- Есть факты, о которых до сих пор известно немного. Например, как жили инвалиды во время блокады, - продолжил писатель. - Понятно, что пережить все эти испытания было сложно и простому человеку, что говорить о тех, кто имел какие-то физические недостатки. Я рассказал о слепых людях, которые пришли на помощь своему родному городу и стали слухачами. Они вошли в штат зенитных батарей и при помощи звукоулавливателей следили за небом. Благодаря своему обостренному слуху они могли предупредить приближение вражеских самолетов, чем спасли жизни многих людей.

БЕСЦЕННАЯ ПАМЯТЬ

Почетным гостем презентации стал российский политолог и журналист Юрий Светов. Он отметил важность работы, которую проделал автор.

- Сейчас большинство знает только общую историю блокады: что она длилась 900 дней, сколько людей погибло, о мужестве и героизме жителей, - рассуждает Светов. - Анатолий Аграфенин начал заниматься частной историей. Мы остро понимаем, что уходит поколение, воевавшее в блокаду. Не будет этой живой эстафеты рассказа. Книги позволяют понять, что испытывали и переживали люди того времени, что с ними происходило.

На презентацию пришли десятки людей, которым небезразлична история города на Неве.Фото предоставлено Фондом «Созидающий мир».

Одним из тех, чья история вошла в книгу, стал капитан 1-го ранга в отставке Марк Коновалов. Анатолию Аграфенину он рассказал о своем отце-подводнике, Герое СССР. Война пришла, когда Марку Владимировичу было шесть лет, а его младшему брату - пять. В первый день войны его дедушку парализовало, а папа ушел в море.

- На Кронштадт постоянно совершались авианалеты. Был строгий приказ: всем носить каски, - вспомнил он одну из историй. - Но все пижонили, а приказ соблюдал только один человек - командир подлодки Гладилин. Над ним смеялись, поэтому он сдался. В один из налетов осколок попал ему в голову, Гладилин погиб. А ведь остался бы живым, если бы настоял на своем. Мы часто бываем в школах, беседуем с детьми. Рассказываем, как важно не подчиняться стадному чувству. Иногда нужно остановиться самому и остановить своего товарища.

Также воспоминаниями поделилась Виктория Медведева - внучка начальника ленинградского трамвайно-троллейбусного управления, «командира блокадного трамвая» Михаила Сороки. Она много слышала о том, как выживал окруженный вражеским кольцом город.

- Когда началась война, дедушке не было и сорока лет. Первый приказ, который он отдал, - построить трамвайные пути к больницам, госпиталям, чтобы можно было подвозить раненых. С бензином тогда были проблемы. Пока электричество было бесперебойным, трамваи выполняли санитарные и грузовые функции, - рассказала Виктория. - Дедушка очень любил трамвай, считал, что это самый лучший транспорт. Он мечтал о том, чтобы в городе поставили памятник блокадному трамваю. К сожалению, он не дожил до этого времени.

«ЛЮДИ НЕ СДАВАЛИСЬ»

Сейчас Анатолий Аграфенин продолжает работать над «Неизвестной блокадой». После того как последняя книга ушла в печать, на страницах «Комсомольской правды» он успел рассказать о людях, освещавших ход войны. Читатели узнали о ежедневных подвигах фотографов, журналистов, кинооператоров, писателей.

- За каждым фактом - людские судьбы. В городе было два с половиной миллиона человек. И о них не расскажешь в трех книгах, - отметил он. - Историю блокады составляет героизм людей, которые поставили перед собой цель выстоять. Никто не собирался умирать. Мы сегодня знаем, чем все закончилось. А 8 сентября, когда началась блокада, они этого не знали. Не могли представить, что будет завтра, через неделю или через месяц. Несмотря на это, они продолжали стоять и не сдавались. Это самое важное, что мы должны понимать.

Фонд «Созидающий мир» продолжит издательский проект.

Инициатор установки памятника и издания книг Вячеслав Заренков всегда подчеркивает, что главная наша задача - сохранение памяти. Мы искренне надеемся, что книги этой серии подтолкнут людей к личным расследованиям, изучению нашей истории. Благодаря этому память о подвиге наших дедов и прадедов будет жить вечно. Мы совершенно точно планируем продолжать эту работу. Надеемся, это будет еще не одна книга.