2019-12-20T17:21:42+03:00
Общество

«Это не отель»: В каких условиях лечат пациентов Боткинской больницы

В старых корпусах пациенты сами чинят розетки и придерживают дверь уборной ногой. В новых в каждой палате есть телевизор и душевая кабина [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Ремонт действующих старых корпусов планируют начать в 2021 году.Ремонт действующих старых корпусов планируют начать в 2021 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

СЕВЕР БЕЗ ЮГА

«Смотрите-смотрите! Мы на эти руины уже насмотрелись…», – приглашает в свои владения главврач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.

Здесь, на Миргородской улице в Петербурге, стоят 26 старых больничных корпусов. Вчера днем на них пожаловались Путину. Вчера вечером здесь побывал губернатор. А сегодня утром здесь собрали журналистов. Асфальта в больничном квартале и правда нет. Зато есть памятник Боткину. Правда, стоит он среди осыпающихся зданий с битыми окнами.

Миргородская. Фото: Артем КИЛЬКИН

Миргородская.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы должны были полностью переехать отсюда еще в 2011 году, – вздыхает главврач.

Но традиции и недостаток финансирования, видимо, оказались сильнее. Речь шла о строительстве двух комплексов, куда бы перебралась вся больница. Концепция пары современных инфекционных клиник, озвученная Валентиной Матвиенко еще в 2004 году, получила название «Север – Юг». Но построили только один комплекс, на Пискаревском проспекте, куда в марте 2017-го благополучно перебралась половина Боткинки.

Здесь, в изолированных палатах на одно-два места, лежат самые тяжелые пациенты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь, в изолированных палатах на одно-два места, лежат самые тяжелые пациенты.Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот идея возвести вторую половину корпусов во Французском районе так и не воплотилась. Наверно, потому, что, как вчера заметил губернатор Александр Беглов, построить его в пять раз дороже, чем реконструировать старые корпуса (на это собираются потратить два с половиной миллиарда рублей).

Последние три года больница работает на два адреса. На Миргородской продолжают функционировать четыре корпуса на 525 коек, на Пискаревском – больничный городок из 16 зданий на 620 пациентов.

Корпус возвели в 70-х. Штукатурка осыпается, линолеум протерся. Фото: Артем КИЛЬКИН

Корпус возвели в 70-х. Штукатурка осыпается, линолеум протерся.Фото: Артем КИЛЬКИН

– 22 старых корпуса закрыты на консервацию, – начинает «экскурсию» заместитель главврача по медицинской части Иван Федуняк. – Они числятся на нашем балансе. Сносить их нельзя: это региональные памятники. Планируют восстановление. С 2017 года эти здания стоят пустые, отопление отрублено, деньги на них не идут вообще.

«ЭТО КЛАССИКА»

Путешествие по «боткинским баракам» начинаем с инфекционного боксированного отделения. Здесь, в изолированных палатах на одно-два места, лежат самые тяжелые пациенты – те, у которых одновременно туберкулез, СПИД и наркозависимость. Больные – их на отделении 60 – поступают сюда «с улицы», в том числе из реанимации. Остаются добровольно, но на окнах палат все равно встречаются решетки: они помогают, когда у пациента развивается абстинентный синдром, или, проще говоря, ломка.

Типовой бокс на Миргородской. Фото: Артем КИЛЬКИН

Типовой бокс на Миргородской.Фото: Артем КИЛЬКИН

Здание построено в 30-х годах. Внутри чистенько, но старо. Последний ремонт – косметический – в корпусе прошел 10 лет назад.

– Вентиляция плохая, да. Зато тепло, – отмечает доктор. – Мне эти корпуса нравятся. Они не просто соответствуют стандартам: это классика инфекционных боксов.

Снаружи здание выглядит грустно: в отличие от административного корпуса, где стоят стеклопакеты, здесь обычное стекло, периодически замазанное краской, периодически и битое. За ним горит свет и мелькают люди. По словам сотрудников, помещения с дырявыми окнами используют только как «вспомогательные».

По словам сотрудников, помещения с дырявыми окнами используют только как «вспомогательные». Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам сотрудников, помещения с дырявыми окнами используют только как «вспомогательные».Фото: Артем КИЛЬКИН

Соседний корпус, где в обычных палатах лежат еще полсотни пациентов, возвели в 70-х. Но выглядит он хуже: штукатурка осыпается, линолеум протерся. В палате, куда мы заглянули, больные пожаловались на отсутствие воды и розеток («одну розетку сами починили»). Ванна чистая, старая. Двери в санузлы, коих на этаж два, не закрываются и используются как курительные комнаты.

Обветшалые стены прячутся за фотообоями с нарисованными горными озерами. С потрескавшегося потолка свисают гирлянды: медики «стараются создать новогоднее настроение для пациентов».

– Мышей и тараканов за 13 лет работы не встречала, – уверяет одна из сотрудниц.

Двери в санузлы, коих на этаж два, не закрываются и используются как курительные комнаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двери в санузлы, коих на этаж два, не закрываются и используются как курительные комнаты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Справедливости ради, за время визита в старую Боткину мы увидели только две мыши: одна – игрушечная на сестринском пункте, вторая – нарисованная на двери уборной.

– Все эти фотографии, которые растиражировали вчера, скорее всего, трехлетней давности, сделанные в уже закрытых корпусах, – считает Иван Федуняк. – Сейчас ни мыши, ни крыши здесь не бегают: санитарная обработка проводится каждый месяц.

ТЕЛЕВИЗОР, КАМИН И ДУШЕВАЯ КАБИНА

Корпуса на Пискаревском шокируют не меньше. Больше всего – тем, что входят в ту же клинику. На сегодня новая половинка Боткинки – лучшая инфекционная клиника в России и одна из современнейших в Европе.

Пискаревский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пискаревский.Фото: Артем КИЛЬКИН

Разительная разница наблюдается уже на подступах. Вместо запущенных тропинок и облупившихся фасадов – стеклянные ворота с переходами, аккуратные газоны и мощеные дорожки. В фойе – зеркала, электронные табло и интерактивные информационные киоски. В то время как на Миргородской вода есть даже не во всех палатах, а санузел не запирается, на Пискаревке при самом входе стоит кулер с одноразовыми стаканчиками, а в туалете для посетителей имеется жидкое мыло.

Проводник в Боткинке параллельной реальности – заместитель главврача Владимир Мусатов. О том, что когда-то для клиники хотели построить не один, а два комплекса, напоминает эмблема на его белом халате с надписью «Боткинская больница. Север».

В коридоре – нарядная новогодняя елочка, рядом – картонный мигающий камин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В коридоре – нарядная новогодняя елочка, рядом – картонный мигающий камин.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая остановка – отделение дневного стационара. Через него ежемесячно проходит до 300 пациентов, у 90 процентов из которых – вирусный гепатит. Палаты на два-четыре человека напоминают номера приличного отеля, разве что на кроватях лежат особые матрасы, которые легко переживают обеззараживание.

Следующий пункт маршрута – приемное отделение с боксами. Ежедневно оно принимает сотню человек. В коридоре – нарядная новогодняя елочка, рядом – картонный мигающий камин и пара МФУ, на потолке – камеры видеонаблюдения.

Весь медгородок объединен сетью подземных переходов с вентиляцией и отоплением. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весь медгородок объединен сетью подземных переходов с вентиляцией и отоплением.Фото: Артем КИЛЬКИН

Направляемся в стационар. Из лифта – одного из 58 на территории комплекса (не считая еще 16 грузовых) – нам навстречу выезжает уборочная машина. Чтобы попасть в другой корпус, выходить на улицу не нужно: весь городок объединен сетью подземных переходов. В переходах имеется вентиляция и отопление. Здесь же проходят трубы пневмопочты, по которой между зданиями переправляют колбочки с анализами.

– У нас здесь даже кино снимали, – хвастают сотрудники. – Сериал «Мажор», например.

Типовой бокс на Пискаревском. Фото: Артем КИЛЬКИН

Типовой бокс на Пискаревском.Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец, попадаем в боксированный стационар (елка и камин в наличии). Типовой бокс выглядит так: у каждой кровати – по пульту вызова медиков и по тумбочке с встроенным холодильником, телевизор, чайник, микроволновка. Передаточное окно, через которое больной получает еду, – это не просто отверстие в стене и две дверцы, а стерильный шлюз, внутри которого работает ультрафиолетовая лампа. В каждом боксе есть свой санузел с душевой кабиной и выходом на технический балкон.

Свой туалет с душевой есть в каждом боксе и практически в каждой палате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Свой туалет с душевой есть в каждом боксе и практически в каждой палате.Фото: Артем КИЛЬКИН

– От ванн отказалось полностью, – поясняет доктор. – Кабины лучше из гигиенических соображений, проще в уходе. Да и психологически пациентам пользоваться ими легче: все равно в ваннах все мылись стоя.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

За прошлый год в стационарах Боткинки пролечили 58 000 человек: 26 000 – на Миргородской, 32 000 – на Пискаревском.

– А что, если пациент попросит положить его именно на Пискаревку? – интересуемся у медсестер.

– Куда положить, решает отдел госпитализации, – отвечают сотрудницы. – Это зависит от наличия мест и от отделения.

Между зданиями колбочки с анализами переправляют пневмопочтой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между зданиями колбочки с анализами переправляют пневмопочтой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Беременных с инфекциями, если роды уже начались, везут на ближайший адрес. Люди с ВИЧ поступают только на Миргородскую: часто у них находят и туберкулез, а пациентов с таким сочетанием диагнозов лечат лишь там.

– То, что было современно десятки лет назад, теперь устарело, – отмечает Владимир Мусатов. – Сейчас стандарты другие: на пациента закладывают в полтора-два раза больше метража в палате, в освещении упор делают на лампы, а не на естественный солнечный свет. По нынешнему требованию на пять квадратных метров приходится пять лампочек, а по старому была только одна. Соответственно, и счета на Пискаревском больше. Средства распределяют между старым и новым комплексами пропорционально, по потребностям.

Руководство уверяет, что обе площадки работают одинаково эффективно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководство уверяет, что обе площадки работают одинаково эффективно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на внешний вид, «обе площадки работают эффективно: больница одна, лицензия одна».

– Пациенты получают сходную систему диагностики и лечения, персонал работает на обеих площадках, лекарства, аппаратура и питание на обоих адресах ничем не отличаются, – подчеркивают в Боткинке. – Условия – да, разные, и мы надеемся, что они станут хорошими везде (ремонт начнут в 2021 году. – Прим. ред.). Но больница есть больница: это не отель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главный Дед Мороз России «прилетит» на Дворцовую площадь на самолете
На большой пресс-конференции в Доме журналиста главный новогодний волшебник страны поделился планами на ближайшие дни и рассказал о самых трогательных просьбах от детей и взрослых из Санкт-Петербурга
Новости 24
Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей
Рождественский вертеп появился перед Казанским собором
За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед
Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма
На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников