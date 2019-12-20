Музей советской эпохи в Петербурге может закрыться из-за нехватки финансирования

Та самая швейная машинка, куклы из детства, школьная форма, проигрыватели и пластинки. В Петербурге несколько лет работал уникальный частный музей советский эпохи – можно сказать, машина времени в действии. Взрослые приходили сюда ностальгировать. Молодежь – увидеть, как жили их родители. Но сейчас судьба музея под вопросом. На днях огромную коллекцию в почти 15 тысяч экспонатов пришлось вывезти на склад. А собирал ее основатель музея Сергей Нежельченко почти пятьдесят лет.

В музее можно увидеть настоящие раритеты. Фото: vk.com/muzeyussr

Музей вынужден был покинуть подвальчик на улице Маяковского, в котором он располагался последние 4 месяца из-за невозможности оплачивать аренду. До этого коллекция выставлялась в здании Смольного института на Полюстровском проспекте.

– Там промышленный район, количество посетителей небольшое, поэтому перебрались ближе к центру, – рассказал «КП-Петербург» Сергей Андреевич.

Однако и в центре оказалось нелегко. Посетителей было не так много, как хотелось бы. А на рекламу средств тоже не всегда хватало.

Коллекция музея насчитывает более 15 тысяч экспонатов. Фото: vk.com/muzeyussr

– Посещение музея было недостаточным, чтобы покрывать аренду. Я вкладывал свою пенсию, набрал кредитов. Сейчас у меня 700 тысяч рублей долгов, – признается основатель музея. – Я занял деньги даже на сам переезд. Шесть суток днем и ночью я паковал вещи вместе с людьми, болеющими музеем.

Часть экспонатов связаны с Великой Отечественной войной. Фото: vk.com/muzeyussr

Увозить дело всей жизни на склад Сергею Нежельченко помогали знакомые, неравнодушные люди и волонтеры. До этого помочь музею выжить его создатель просил и чиновников, и депутатов.

– Я просил хотя бы о какой-то финансовой поддержке, пока музей не встанет на ноги. Ведь это уникальная коллекция, – говорит создатель музея. – Но были только отписки.

РАРИТЕТЫ БЕЗ ДОМА

Тем временем переоценить важность этой коллекции действительно невозможно.

– Есть картины из ГУЛАГа. Часы одного из последних защитников Брестской крепости. Пластинка Ольги Берггольц с ее автографом, – рассказывает Сергей Андреевич. – Многие вещи «снимались» в кино. Например, «Иван Васильевич меняет профессию». Юрий Яковлев брал у меня магнитофон под личную ответственность. Тот самый, на который он садился в фильме в квартире у Шурика.

Музей советской эпохи полон уникальных вещей. Фото: vk.com/muzeyussr

А еще в коллекции – самый маленький телевизор в мире, советский. Косметика, мебель, посуда, печатные машинки, значки, марки, радиоприемники. Всего не перечесть. На улице Маяковского в музее было три тематических зала. Первый охватывал временной промежуток от первой мировой войны до развала СССР. Во втором экспонаты рассказывали о достижениях советского времени, образовании, туризме, спорте, детстве, быте. А третий был посвящен Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Чего стоит только один дневник жителя осажденного города из вырезок газет военного времени, который тоже есть в коллекции.

В коллекции музея есть предметы, которые помнят блокаду Ленинграда. Фото: vk.com/muzeyussr

– Сюда и иностранцы с большим удовольствием приходили. Люди тянутся. А уходят благодарные, даже обнимаются на прощание после экскурсии, – делится Сергей Андреевич.

Что будет теперь с музеем, его создатель теперь не знает. Он надеется на меценатов. И очень переживает, что редчайшие вещи теперь не видят люди.

Все экспонаты пока отправились на склад. Фото: vk.com/muzeyussr

– Конечно, мне бы хотелось расширения, выставочный зал, чтобы заниматься просветительской деятельностью, – отмечает основатель музея. – Я рассказываю, например, для чего были нужны детские движения в СССР. Ведь сейчас юное поколение не знает этого.