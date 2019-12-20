Пулково представляет выставку фотографий к 100-летию авиакомпании KLM

В аэропорту Пулково проходит выставка архивных снимков авиакомпании KLM, приуроченная к 100-летнему юбилею перевозчика. Экспозиция рассказывает об истории становления и развития крупнейшей авиакомпании Нидерландов.

Фотовыставка расположена в зале международных вылетов и продлится до конца января 2020 года. - Пассажиры аэропорта Пулково могут ознакомиться с фотографиями и рекламными постерами из архива KLM с 1920-х годов по настоящее время, - рассказали в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Обслуживание пассажиров на борту KLM в 1955 г. Фото предоставлено пресс-службой управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

- На выставке можно узнать, на каких воздушных судах авиакомпания выполняла полеты в прошлом веке, как выглядел салон первых самолетов KLM, какую форму носили бортпроводники, как проходило обслуживание пассажиров на борту и другие подробности из истории старейшей авиакомпании мира. Завершают экспозицию фотографии современных авиалайнеров KLM, в том числе самолета Boeing 787 Dreamliner в специальной ливрее к 100-летнему юбилею перевозчика.

- Исторические снимки KLM являются частью уникального фотографического наследия авиакомпании, которое хранится в Институте Марии Аустрии в Амстердаме, - рассказали организаторы.

На выставке можно увидеть первые самолеты KLM в 1920-х гг. Фото предоставлено пресс-службой управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы».

СПРАВКА

KLM начала выполнять полеты по маршруту Амстердам - Ленинград в 1987 году с одного рейса в неделю, постепенно увеличивая частоту. Сегодня KLM является единственным перевозчиком, который выполняет полеты из Петербурга в столицу Нидерландов. За одиннадцать месяцев 2019 года KLM обслужила в аэропорту Пулково 153,8 тысячи пассажиров. Авиакомпания «KLM Королевские Голландские Авиалинии» основана 7 октября 1919 года и является одной из старейших в мире. KLM - это первая и единственная в мире авиакомпания, достигшая 100-летия, которая до сих пор продолжает работать под своим первоначальным названием. Перевозчик располагает современным флотом из 214 самолетов и предлагает прямые рейсы на 160 направлений по всему миру. Главным аэропортом перевозчика является аэропорт Схипхол в Амстердаме. KLM - участник международного авиационного альянса SkyTeam, с 2004 года входит в европейскую авиатранспортную группу Air France - KLM.