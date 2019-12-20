«Ударная доза милоты»: Пара из Санкт-Петербурга превратила своего пса в звезду социальных сетей

Зашкаливающей дозой милоты ударила по российскому интернету молодая пара из Петербурга. В Instagram они завели страничку для своего пса - очаровательного корги по имени Рик. Но если другие «дог-блогеры», как правило, просто фотографируются в смешных или красивых позах, Рик работает на благо всего семейства собачьих: вместе с хозяевами он ходит по кафе и ресторанам и проверяет их на «дружелюбность» к братьям нашим меньшим.

«ЗВЕЗДНЫЙ» ПЕС

О своем питомце Екатерина Данилова и Дмитрий Сакович готовы рассказывать едва ли не часами. Всего за три месяца Рик – смешной, общительный и дружелюбный пес породы корги – стал для них настоящим членом семьи.

Хозяева Рика - молодая пара, Екатерина Данилова и Дмитрий Сакович. Ребята признаются: появление собаки буквально разделило их жизнь на "до" и "после".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я даже иногда немного ревную, - смеется девушка. – Дима теперь если мне и звонит, то только для того, чтобы узнать, как там Рик, чем он занимается и какое у него настроение.

Корги, которому в недалеком будущем суждено было стать восходящей звездой российского Instaram, хозяева начали «выводить» в свет почти сразу после покупки. Причем поначалу ни о какой «медийной» подоплеке Екатерина и Дмитрий не думали вовсе.

Популярность Рика растет с каждым днем - некоторые рестораны, узнав о его существовании, сами выходят на связь с Екатериной и Дмитрием и предлагают им депозит на свои блюда.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Где-то в сентябре мы завели Рику страничку и начали ходить по разным кафе и ресторанам, - вспоминает Дмитрий. – Первый визит состоялся на отреставрированный Василеостровский рынок. Там мы поняли, что Рик на фото отлично, скажем так, сочетается с едой, и решили попробовать что-то сделать именно в этом направлении.

Страничка Рика, к удивлению его хозяев, быстро стала набирать популярность. Спустя какое-то время на нее было подписано уже 500 человек, потом 1 000 – так в итоге счетчик добрался до 1 750, и это количество продолжает расти.

По словам Екатерины и Дмитрия, за все время существования блога им отказали в обслуживании только один раз - и то не в живую, а лишь по телефону. Фото: Instagram

- Никакими накрутками мы не пользуемся, - рассказывает Екатерина. – Поначалу я сама подписывалась на других «корги-блогеров» - мне просто было интересно, как этот процесс устроен у них – и они подписывались на нас в ответ. Потом мы стали ходить по кафе и ресторанам, и это вызвало новый всплеск интереса – они отмечают нас на своих страничках, мы отмечаем их – так и растет популярность.

И популярность эта – явление, можно сказать, уникальное. Сами по себе «корги-блогеры» в России не такое уж и редкое. Есть они и в Питере, и в Москве, и в Новгороде и даже во Владивостоке – чуть ли не каждому владельцу такой собаки рано или поздно приходит в голову мысль завести для нее страницу и начать выкладывать забавные фото. А вот «корги-фуд-блогеров» до этого не было – а интернет, как известно, падок на все необычное.

Порой хозяева устраивают для Рика настоящие фотосессии. Получается, согласитесь, мило - такому молодцу любой костюмчик к лицу. Фото: Instagram

За четыре месяца умилительная троица обошла уже больше 10 петербургских заведений. Правда, «проверками» в полном смысле слова эти визиты назвать нельзя: перед тем, как куда-нибудь прийти, Екатерина и Дмитрий обязательно звонят и уточняют, можно ли взять с собой собаку.

- Но вы знаете, удивительное дело – нам практически никогда не отказывают, - признается Екатерина. - Даже если заведение не позиционирует себя как «дог-френдли». Единственное – спрашивают обычно, воспитанная ли у нас собака и уточняют высоту. Понятно, что с каким-то большим животным в кафе, скорее всего, не пустят. А вот корги – идеальный вариант.

У Рика есть целый набор костюмов - скоро, по словам хозяев необычного пса, для них придется покупать отдельный шкаф. Фото: Instagram

В блоге Рик позирует с блюдами из кафе и ресторанов - "пробует" десерты, задумчиво обнюхивает только что испеченную пиццу, "улыбается" из-за чашечки кофе с зефиром. И даже несмотря на то, что это, конечно, вовсе не собачья еда, нужно отдать хозяевам должное - добродушный корги действительно выглядит как завзятый гурман. К тому же Екатерина каждый раз придумывает ему новый наряд - как правило, это разноцветные банданы, но бывают и полноценные сложные костюмчики.

В кафе и рестораны троица старается выбираться почаще - новые фото появляются в блоге порой по несколько раз в неделю. Немного мешает рабочая пятидневка, но планы, несмотря на все сложности, у ребят громадные - в их списке еще как минимум 30 заведений, которые они планируют посетить.

Ходить с собакой в кафе и рестораны - нелегкое занятие. Ребята всегда носят с собой сумку с кучей нужных вещей - от вкусностей и пледа до игрушек и влажных салфеток.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, привести в кафе собаку – даже корги – дело вовсе не такое простое, как может показаться. За четыре месяца Екатерина и Дмитрий выработали для себя и Рика целую систему правил.

- Во-первых, перед походом нужно, чтобы он немного устал, - рассказывает девушка. – Побегал, поиграл и потом был спокойным. Во-вторых, у нас всегда с собой целая сумка с вещами: пледом, влажными салфетками, игрушками, вкусностями. Раньше носили с собой еще миску и бутылку воды, но недавно купили раскладную поилку – так удобнее и носить с собой меньше.

"Человеческие" вкусности Рику пробовать не дают - для собак это вредно. Максимум, что он может ухватить со стола - веточку укропа или листик салата.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, курьезы все-таки случаются – так, буквально за день до нашей встречи с Екатериной, Дмитрием и Риком их… впервые не пустили в метро.

- Обычно мы берем его на ручки и укутываем в плед, - смеется девушка. – Ну вроде как маленький щеночек, ничего страшного. Но, видимо, щеночек подрос, и у нас на входе охрана потребовала переноску. Пришлось в итоге ехать на такси.

«ЭТО – ТОЛЬКО НАЧАЛО!»

А еще Рик во время посиделок в кафе и ресторанах ничего не получает со стола, какие бы вкусности там ни стояли. Максимум, чем его могут угостить – веточкой укропа или листочком салата. Но не спешите упрекать наших героев – человеческая еда корги (как, впрочем, и собакам вообще) категорически противопоказана. А вот разнообразную зелень они лопают с большим удовольствием.

Как будет развиваться их необычный блог, Екатерина и Дмитрий еще не решили. Но то, что это только начало - неоспоримый факт. Фото: Instagram

- К чему этот наш «проект» движется, мы пока сами не очень представляем, - констатирует Екатерина. – Но он уже приносит плоды. Например, нам несколько раз звонили рестораны и кафе, где мы бывали, и предлагали депозит в обмен на новую публикацию. Ну и подписчики, конечно, радуют: порой люди специально приходят туда, где мы, чтобы пообщаться с Риком и сделать фото. Так что, думаю, будем экспериментировать – например, снимать смешные видео или видео с каким-нибудь забавным сюжетом.

Между тем у Рика уже появились поклонники – пока еще не армию, но уже как минимум отряд.

- Нас очень любят официанты, - рассказывает Дмитрий. – Не было ни одного места, где бы к Рику не подошли, не погладили, не сделали с ним сэлфи. Кроме того, некоторые кафе и рестораны уже зовут нас сами. Так что перспективы определенно есть – будем над ними работать.