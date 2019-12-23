Бронированный дом на случай нашествия зомби создали в Санкт-Петербурге

Всегда мечтали о персональном бункере со стальными дверьми и стенами из железобетона? Вам позарез нужен дом, из которого можно не выходить целый год и при этом неплохо существовать? Специалисты одно из архитектурных бюро Санкт-Петербурга готовы прийти вам на помощь. Несколько дней назад они презентовали автономный дом, полностью защищенный практически от любых глобальных угроз – от ядерной войны до зомби-апокалипсиса. На новинку уже есть заказы.

В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА

На концептах «защищенный дом» выглядит как марсианская база или футуристическая крепость. Угловатый контур, сверкающие металлом стены, герметичные двери с вращающимися затворами (как на подводных лодках!). На такой дизайн, отмечают авторы проекта, их вдохновило недавнее «изобретение» американского предпринимателя Илона Маска – «бронированный» пикап Cybertruck.

На бронированный коттедж уже поступили два заказа - один из Испании и один из США. Фото: Архитектурное бюро Modern House

- Когда я увидел его презентацию, я, конечно, крайне удивился, - рассказывает главный архитектор бюро Алекс Выжевский. – И первым делом подумал – а как вообще возникла такая идея? Он ведь очень похож на броневик – значит, судя по всему, нужен для эксплуатации в каких-то экстремальных условиях. Значит, Илон Макс что-то знает о будущем нашей планеты. Что-то грядет. А если еще вспомнить, что год назад он запатентовал огнемент для защиты от зомби, картина складывается сама собой.

Так вслед за американским «Кибертраком» появился российский «Киберхаус». Специалисты бюро так загорелись идеей, что уже через неделю набросали первый концепт – от руки, на листе бумаги – а еще через месяц подготовили целую презентацию с видео и фотореалистичными картинками.

В стандартной комплектации один такой домик будет стоить чуть дороже трешки на Невском. Фото: Архитектурное бюро Modern House

В исходном проекте «защищенный дом» имеет три яруса – основной, террасу, на которой можно позагорать (а хотя бы и в лучах ядерного взрыва) и укрепленный подземный бункер. Площадь – 300 квадратных метров, внутри могут с комфортом разместиться до шести человек. Стены из железобетона облицованы стальными панелями, в окнах – бронированные стекла, на крыше – солнечные батареи. По словам архитекторов, после заселения уютный «Киберхаус» можно не покидать целый год – при условии, конечно, что вы заранее запаслись едой и водой.

КОМУ ПО КАРМАНУ?

- Поначалу это было скорее развлечение, проект для души, - рассказывает Выжевский. – Но люди неожиданно стали проявлять к нему интерес. У нас уже есть два предзаказа – из Испании и США. Так что мы сейчас возьмемся за него серьезно и, думаю, к весне подготовим полноценный рабочий проект, по которому можно будет строить.

В Санкт-Петербурге разработали уникальный бронированный дом - по словам создателей, он способен выдержать любую напасть, от ядерной войны до нашествия зомби. Фото: Архитектурное бюро Modern House

При этом, по словам нашего собеседника, готовый дом вовсе не обязательно будет трехэтажным и бронированным: при желании его можно будет «ужать» или «расширить» до любых размеров и приспособить под любые цели – от гостиницы до дачного домика.

- Соответственно, от этого будет зависеть итоговая стоимость, - констатирует Выжевский. – Минимальный комплект без бункера и безо всякой электронной «начинки» - то есть, без системы «умный дом», без солнечных батарей и прочего – обойдется, я думаю, немного дороже трехкомнатной квартиры на Невском проспекте.