В выставочные залы «Росфото» вместят «Многоликую Россию»

Весь прошедший год человечество праздновало 180-летие фотографии. Круглой дате посвящена и одна из последних выставок уходящего юбилейного года в «Росфото» – «Многоликая Россия». Уникальную экспозицию собрали из оригинальных фотографий Российской империи второй половины XIX – начала XX века.

Москва. Вид Красной площади. 1894-1900. Фото: Петр Павлов. Предоставлено: «Росфото»

На стендах представят отпечатки работ известных мастеров искусства света и тени: Ивана Барщевского, Максима Дмитриева, Дмитрия Ермакова, Вильяма Каррика, Альфреда Лоренса, графа Ностица, Якова Лейцингера, Карла Буллы, ателье «Буассона и Эгглер».

В объективе – «открыточные» виды Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля. Но не забывают фотохудожники и об окраинах, о деревне, о жизни обычного народа.

Елизаветпольский уезд, Нуха. Промывка шелковичных коконов. 1870-е — 1890-е. Фото: Дмитрий Ермаков. Предоставлено: «Росфото»

– Видовые, этнографические и портретные снимки отражают культурное и социальное разнообразие многонациональной страны, – отмечают организаторы. – Панораму образов составляют фотографии исторических и архитектурных памятников, строительства транспортных магистралей, национальных костюмов и обрядов.

Москва. Грузовая телега на Красной площади. 1897. Фото: Неизвестный автор. Предоставлено: «Росфото»

Героями портретных снимков становятся дворники, извозчики, торговцы, крестьяне, а вместе с ними – вся русская деревня.

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 2-й этаж

Когда: 25 декабря 2019 года – 23 февраля 2020 года, открытие 24 декабря в 18:00

Вход: 150 руб.