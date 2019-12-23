«Резали лицо стеклом и душили пакетом»: В Архангельске две подруги убили одноклассницу, чтобы развеять скуку

Маньяк. Первое, что приходит в голову, когда узнаешь подробности убийства 17-летней девушки из Архангельска Вероники Климовой (имена изменены – прим.ред.). Лицо Ники было сильно изуродовано стеклом, перед смертью ее долго пытали, после чего выбросили тело в камыши за заброшенным домом. Для родителей опознание тела было настоящим испытанием. Но еще большим шоком для них стали личности убийц, а главное – причина жуткой трагедии. С красавицей расправились две ее одноклассницы, которые долгое время близко дружили с жертвой. Чтобы разобраться, из-за чего девчонки пошли на такой шаг, у следователей ушло полгода.

«ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ПЫТАЛАСЬ ПОЗВОНИТЬ МАМЕ»

Своих жертв Ника хорошо знала в лицо. Ведь с ними она сидела за школьной скамьей, обсуждала мальчиков и делилась секретами. Лина и Ира были не просто одноклассницами Климовой, но и ее близкими подругами. Только вот, по словам одноклассников, Ника всегда выделялась на фоне своих буйных подруг. Поэтому репутация у жертвы была куда лучше, чем у ее приятельниц.

Девушки дружили со школы Фото: предоставлено одноклассниками

- Они очень близко дружили, - рассказала «КП-Петербург» одноклассница девушек Лера. – Правда, они сильно отличались. Ника была общительная и веселая. А вот Лина агрессивная. Ира - очень тихая, но любила показать себя на людях. Из-за этого у нее часто были ссоры. Например, она дралась с мальчиком, который ее обозвал. Из-за этого ее в свое время пришлось перейти в другую школу.

Пути девчонок разминулись после 9 класса. Ника училась в техникуме, хотела стать поваром. Будущая убийца Лина ушла в колледж, Ирина перевелась в 10 класс. Правда, гулять вместе девчонки изредка продолжали. Поэтому никаких опасений, когда ее позвали пройтись по городу, у Ники не было.

Нику убили подруги

Ника ушла на прогулку 29 июня, куда она отправилась и с кем, девушка не сказала. Последней, кто общался с ней до исчезновения, была подруга Кристина. Перед смертью Вероника, по ее словам, хотела поговорить с мамой.

- Ника написала мне в тот день: «Привет, есть хотя бы пять рублей на карте? Мне нужно забросить на телефон, чтобы позвонить маме», - делится Кристина. – А потом перестала отвечать на сообщения. Я ей позвонила и Вероника, видимо, случайно взяла трубку. Я услышала, что она не одна и о чем-то разговаривает с какими-то девочками. После этого связь с ней оборвалась.

«ОНА БЫЛА КРАСИВЕЕ, ЧЕМ МЫ»

Тело Ники нашли на следующий день у железнодорожных путей в Камышах. Студентка была сильно изуродована. Следователи стали отрабатывать все версии. А настоящие убийцы в это время делали вид, что в ужасе от убийства подруги.

- Когда тело Ники нашли, я писала одной из них, спрашивала, что с Никой могло произойти, - вспоминает Кристина. – Она ответила примерно следующее: «Я ее одноклассница. Мы уже давно с ней не общаемся». Она у меня спросила, что случилось с Никой. Якобы она не в курсе. А потом я узнаю, что ее задержали.

Обе девушки в СИЗО

Следователи быстро вычислили настоящих преступниц и вскоре их задержали. Девушки, к слову, решили не отмалчиваться и в красках рассказали о том, как расправились с подругой. Убивали они жестоко и изощренно.

- Одна из девушек ударила жертву стеклянной бутылкой по голове, - рассказывают в СУ СКР по Архангельской области. – Пострадавшая упала на землю, после чего ее стали добивать. Одна из мучительниц держала девушку, вторая бивала ее бутылками и резала стеклом. Девушку душили пакетом и ее же собственным ремнем. Когда она задохнулась, обвиняемые скрылись с места преступления.

Здесь нашли тело убитой Фото: СУ СКР по Архангельской области и НАО

К слову, поначалу девушки рассказали на допросе, что убили подругу якобы из-за того, что та считала себя красивее. Якобы Ника из-за эффектной внешности вела себя заносчиво, чем сильно раздражала своих мучительниц. Но когда силовики стали подробнее разбираться в трагедии, выяснилось, что Ника никогда не была высокомерной. А убийство девушки совершили просто от … скуки.

- План преступления девушки разрабатывали в разговорах при личных встречах, по телефону и в социальных сетях, - поясняют следователи. – Подруги договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. Выбор пал на их знакомую, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. Взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, они пошли на встречу.

По словам девушек, Ника считала себя красивее

К слову, по словам подруг, в последнее время Ника часто гуляла с красивым мальчиком. Одноклассницы предполагают, что ревность к нему тоже могла стать причиной убийства.

- От злости и зарезали, - коротко заметила одна из приятельниц Ники.

Сейчас обеих девушек уже взяли под арест. За убийство им грозит до 25 лет колонии.