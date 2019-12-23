Бизнес - это модно

Итоги работы по созданию условий для развития малого бизнеса в регионе озвучили на Дне предпринимателя Ленинградской области.

- В этом году мы приступили к реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Общий объем поддержки в 2019 году в области составил более 800 миллионов рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. При этом большая часть этих средств была направлена на нефинансовые меры поддержки, охватывающие большой круг предпринимателей. В 2020 году мы сохраним эти объемы, - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Он добавил, что первоочередным для бизнеса является сбыт продукции, а в этом году объем закупок органов власти и крупного бизнеса у предпринимателей Ленинградской области существенно увеличился и составил 14 миллиардов рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже передал свои поздравления.

- Этот день мы с вами отмечаем уже несколько лет и гордимся тем, что он есть в нашем регионе - на территории, где сегодня поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы является одним из абсолютных приоритетов, - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что воплощение национального проекта и разработанных на его основе региональных проектов уже позволило расширить возможности поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня доступно льготное финансирование, консультации специалистов, обучение и сопровождение при выходе на экспорт и другие услуги.

- Нашей целью остается поддержание самого благоприятного климата для ведения бизнеса в Ленинградской области. Результаты этой работы уже получили высокую оценку на федеральном уровне, в наиболее авторитетных национальных рейтингах. Но самая главная оценка для нас - со стороны жителей региона, выражающаяся в их желании открывать свой собственный бизнес, - уверен Александр Юрьевич.

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КСТАТИ

Знаковым событием для бизнес-сообщества стало открытие регионального центра «Мой бизнес», действующего на базе Фонда поддержки предпринимательства. В формате единого окна можно получить более 100 услуг, сервисов и мер поддержки. Только в 2019 году фондом предоставлено более 6200 услуг как предпринимателям, так и тем, кто только планирует начать свое дело. Обо всех услугах центра можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Но лучше, конечно, зайти в гости на проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).

КОНКРЕТНО

В 2019 году количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в Ленинградской области, выросло на 4200 по сравнению с уровнем 2018 года. По статистике, каждый четвертый экономически активный житель области работает в секторе малого и среднего бизнеса, а количество занятых на предприятиях МСП составляет почти 198 тысяч человек.