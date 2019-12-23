Подарки медведям: Петербуржцы и «Комсомолка» поздравили с Новым годом центр помощи диким животным «Велес»

Новый год – время волшебства и добрых дел. Накануне праздников жители Северной столицы вместе с «Комсомольской правдой – Петербург» поздравили обитателей центра диких животных «Велес» с наступающим: все вместе скинулись на подарочки для очаровательных медведей, лисичек, лосей, оленей, львиц, енотов, рысей и многих других. Всего, благодаря добрым и отзывчивым петербуржцам и сотрудникам «КП» удалось привезти в карантинный центр около 400 килограммов овощей и фруктов, чтобы звери могли устроить пир.

Благодаря добрым сердцам удалось привезти животным порядка 400 килограммов фруктов и овощейФото: Алена ЧИЧИГИНА

«Велес» - прекрасное место, в котором дикие животные обретают свое законное право на жизнь. Большинство попадают в центр искалеченными по вине человека: кто-то оказался травмированным машинами, некоторых спасают с притравочных станций, на которых жесточайшим образом издеваются над животными, ударяя им клыки и когти, чтобы они не могли дать сдачи охотничьим собакам. Многих хвостатых и пернатых подлечивают, откармливают, а после отпускают на волю. Однако есть и те, кто в дикой природе уже не сможет выжить самостоятельно – для них центр становится родным домом навсегда.

Лоси с радостью набросились на бананыФото: Алена ЧИЧИГИНА

В центре на сегодняшний день содержатся 18 медведей. С наступлением зимы старшие из них, такие как гималайская парочка Маша и Миша, бурые красавцы Тоня и Потапыч, отправились в спячку. А вот молодняк спать совсем не собирается.

Не все медведи зимой спятФото: Лилия КОЗЛОВА

- Обычно мама-медведица объясняет свои детишкам, что зимой спать надо. А так как у них мамы нет, да и поиграть есть с кем, поэтому они и не спят, - пояснил волонтер «Велеса» Александр Теплов, указывая на четырехгодовалых братьев Носика и Хвостика, которые качали лапками подвешенную на веревке шину.

Медвежата с интересом прибежали посмотреть на гостейФото: Алена ЧИЧИГИНА

Годовалые и двухгодовалые медвежата так и вовсе, как угорелые носились по вольерам, играясь друг с другом, привлекая к себе внимание.

Рядом с ними по соседству томно, прищурив красивые глаза, на домике возлежала очаровательная львица Эльза, вальяжно закидывая лапки наверх, словно домашняя кошечка. Однако эта хитрюга не так проста, как кажется. Несмотря на непреодолимое желание погладить эту большую кошку, делать этого не стоит.

Не африканская львица, а милая кошечкаФото: Лилия КОЗЛОВА

- Эльза у нас появилась, как подарочек на Новый год 2 января 2018 года. Двухмесячную девочку отправили самолетом из Чечни в Петербург. Подарок от одних бизнесменов, другому, который даже и не подозревал об этом, - рассказал Александр. – Только Эльзе совсем не понравилось сидеть в коробке в багажном отделении. Она ее разнесла и, когда самолет приземлился, и стали открывать багаж, эта 30-килограммовая девочка устроила всем веселье. Кидалась, рычала. Пришлось вызывать МЧС, ветеринаров, всех не свете. Конечно перепуганный бизнесмен от такого подарка отказался и отдал ее нам.

Красавица ЭльзаФото: Алена ЧИЧИГИНА

Очаровательная малышка, рожденная в неволе, уже подросла и ждет, когда ее подружка львица Симона тоже станет постарше, чтобы объединить с ней вольеры.

Нежная и милая лосихаФото: Лилия КОЗЛОВА

«Велес» мало кого может оставить равнодушным. Здесь в любви живут лоси, которые нежно ластятся к своим заботливым друзьям-волонтерам, северные олени, ослики, кабаны, соболи, норки, соколы, енотовидные собаки, косуля Боря, ежики и белые аисты.

Северные олени и лоси живут в мире и дружбеФото: Лилия КОЗЛОВА

Животные передали большой привет и благодарность всем, кто передал подарочки. А альпаки Мелкая и Сорок Шестая горячо расцеловали.

Альпаки в благодарность полезли целоватьсяФото: Алена ЧИЧИГИНА

Помочь «Велесу» может каждый – главное желание. Узнать как, можно в их группе в соцсетях. Звери будут очень благодарны, а добро обязательно вернется.