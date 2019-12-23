Петербургский новогодний стол стоит 7060 рублей 66 копеек и весит 18 кило

Петербург на 10 месте среди 85 субъектов России по стоимости новогоднего стола. Насколько подорожал праздничный зимний минимум? И как встретить Новый 2020 год и не растерять остатки здоровья, оставшиеся в условиях мерзкого климата и «в Питере пить»? Спросили у экспертов.

МЕЖДУ ХАБАРОВСКОМ И САЛЕХАРДОМ

В версии Росстата, новогодний стол на семью из четверых человек весит примерно 18,3 килограмма (без учета посуды и мебели). Праздничный набор продуктов включает мясо (говядина, кура, колбаса, копчености), рыбу (соленая и копченая, икра, консервы), молочку (масло, сыр), овощи (картофель, огурцы, помидоры, консервированные, маринованные), фрукты (яблоки, апельсины, лимоны), хлеб (ржаной и пшеничный), безалкогольные напитки (соки, чай, минералка), сладости (конфеты, торты) и, конечно, салаты (оливье и «селедка под шубой») и горячительное (водка, коньяк, шампанское).

Значительнее всего за год подорожало сливочное масло: оно прибавило 11,17 процента в цене. А вот новогодний продукт, который стал доступнее на 4,97 процента, – это икра лососевых рыб. В целом же новогодний гастрономический минимум стал дороже на 2,74 процента: если стол к Новому 2019 году обошелся в 6259 рублей 26 копеек, то, чтобы встретить Новый 2020-ый, россиянину придется потратить 6430 рублей 78 копеек.

Дороже всего встретят 2020 год в Ненецком автономном округе, на Камчатке, в Якутии и Магадане: там за новогодний стол выложат больше 8000 рублей. На Чукотке празднично покушать и вовсе будет стоить больше 9500 рублей. Где уж и накрывать новогоднюю «поляну», так это в Чечне: там новогодний стол стоит меньше 5000 рублей. А самым экономным стоит отправиться к бою курантов в Ингушетию, ведь собрать праздничный «паек» там можно всего за 3500 рублей. Правда, по темпам удорожания ингушский новогодний стол на втором месте (плюс семь процентов за год) после Магадана (плюс 10 процентов). А вот в Алании и на Алтае продукты к зимнему пиршеству стали доступнее (минус четыре и пять процентов соответственно).

Петербург по дороговизне новогоднего стола оказался на 10 месте между Ямало-Ненецким автономным округом и Хабаровском. Кура, водка и прочие съестные атрибуты праздника опустошат бюджет средней петербургской семьи на 7060 рублей 66 копеек. Это больше, чем в прошлом году, на 1,63 процента. К слову, Москва обогнала Северную столицу на четыре строчки рейтинга: в белокаменной встретить Новый год, как подобает, стоит почти 8000 рублей. А вот если встречать 2020-ый в Ленобласти, то можно сэкономить еще больше: тамошний стол выйдет в 6387 рублей 8 копеек (плюс 2,69 процента за год).

НЕ УПАСТЬ В САЛАТ ЛИЦОМ

Если вы не планируете положить на алтарь Новому году собственно здоровье, вашими верными друзьями на застольях должны стать не алкоголь и майонезные салатики, а овощи. Увы.

– Их можно приготовить в различных интересных видах: например, в виде салатов с добавлением орешков и семечек, – советует диетолог высшей категории Галина Ильенко. – Кушайте больше фруктов, они тоже содержат различные органические кислоты и множество витаминов. Выручит обильное питье (только пить нужно обычную воду или лечебно-столовую минералку). Ну, и легкоусвояемые белки – курица, рыбка, морепродукты. Объемы съеденного могут быть и большими: главное, чтобы питание было разнообразным и «легким».

А вот на что налегать не стоит, так это на салаты, заправленные жирными майонезами. Под контроль лучше поставить и десерты: поменьше кондитерских кремов – побольше фруктов, смузи, сорбетов.

– Оливье тоже можно сделать полезным, – добавляет специалист. – Вместо магазинного его можно заправить домашним майонезом (важно: стоять в холодильнике такой соус ни отдельно, ни в составе салата не должен, его готовят на один раз). Колбасу можно заменить отварной курицей или рыбой. Часть картошки стоит заменить другими овощами – соленым огурцом, консервированным горошком. В итоге мы получим тот же оливье, но он будет не таким тяжелым для пищеварения.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ. СОСТАВ:

Мясо – 3 кг – 16%.

Овощи – 2,3 кг – 12,6%.

Салаты – 2 кг – 10,9%.

Фрукты – 1,8 кг – 9,8%.

Рыба – 1,7 кг – 9,3%.

Сладости – 1,3 кг – 7,1%.

Хлеб – 0,9 кг – 4,9%.

Молочка – 0,5 кг – 2,7%.

Напитки безалкогольные – 3,05 кг (около 3 л) – 16,7%.

Алкоголь – 1,75 кг (около 1,75 л) – 9,6%.

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