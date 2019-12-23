2019-12-23T18:33:25+03:00
Происшествия

Лихач, по вине которого погиб 18-летний чемпион по картингу, получил шесть лет колонии

23-летний Николай Цветков сел за руль каршерингового авто пьяным
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Николая Цветкова задержали сразу после аварии. Фото: группа "Дорожный инспектор" "Вконтакте".Николая Цветкова задержали сразу после аварии. Фото: группа "Дорожный инспектор" "Вконтакте".
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Почти год прошел со страшной аварии на Невском. Видео того жесткого столкновения облетели все соцсети. На кадрах видно, как каршеринговый автомобиль Kia Soul на скорости буквально впечатывается в стоящие на светофоре «Жигули». От удара седан разворачивается и врезается в машины, притормозившие на перекрестке рядом с каналом Грибоедова. За рулем отечественного авто сидел 18-летний чемпион России по картингу Никита Сапежко, который возвращался домой с подработки. После столкновения машина Сапежко превратилась в груду метала. Вытаскивать юношу из искореженной машины пришлось спасателям. Врачам спасти Никиту не удалось. Титулованный спортсмен погиб от полученных травм в больнице.

Никите Сапежко было 18 лет.

Никите Сапежко было 18 лет.

Виновником аварии признали 23-летнего Николая Цветкова. Это он управлял каршеринговым авто. Позднее в его крови обнаружили – алкоголь, содержание этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,837 мг/л. К слову, лихач отделался легкими царапинами. Да, он даже пытался скрыться с места происшествия. Но план провалился: Николая задержали полицейские.

Весь год родные Никиты Сапежко добивались справедливого наказания для водителя, по вине которого погиб юноша. Они создали в интернете в интернете петицию, обращенную к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Всех неравнодушных просили подписать документ, чтобы привлечь внимание к страшной трагедии и проблеме каршеринговых автомобилей.

Так выглядела машина Никиты после аварии. Фото: "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Так выглядела машина Никиты после аварии. Фото: "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

«ЛЮБОЙ СРОК НЕ БУДЕТ СПРАВЕДЛИВЫМ»

Последнее заседание по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» прошло в Куйбышевском районном суде 23 декабря. Перед заседанием мама Никиты, Татьяна Ефимова, сказала, что ждет максимального наказания для Цветкова.

- Так глупо и нелепо он забрал одну жизнь, сломав при этом жизни многих, в том числе и свою жизнь, и жизнь своих близких. Ведь этого всего могло не случиться, не сядь он пьяным за руль, - сказала женщина. - Когда я думаю об этом, внутри меня все переворачивается от понимания того, как в один миг бездумный поступок ломает все. Больно не только за мое горе. За него мне, почему-то, тоже очень больно.

В десять утра она пришла в здание суда, чтобы вновь взглянуть в глаза человека, который забрал жизнь ее сына. До этого женщина подала с иск на 5 миллионов рублей и просила для лихача 7 лет колонии общего режима. Приговор оказался немного мягче.

Никита и его мама Татьяна Ефимова. Фото: соцсети.

Никита и его мама Татьяна Ефимова. Фото: соцсети.

- Цветков вину признал и в содеянном раскаялся, - рассказали после завершения заседания в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Выплатил матери погибшего 1 млн рублей, в том числе 100 тысяч — материальный ущерб и 900 тысяч рублей — моральный вред.

В результате суд назначил Цветкову наказание в виде шести лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима.

- Конечно, для меня любой срок не будет справедливым, - прокомментировала Татьяна Ефимова - Это не вернет мне ребенка. Но я думаю, что за это время человек хорошо подумает и, может быть когда-нибудь, искренне извинится. Я пришла сюда не за деньгами, а за наказанием. Считаю, что наказание достойное.

ДТП на Невском, в котором погиб чемпион России по картингу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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