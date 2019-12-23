Лихач, по вине которого погиб 18-летний чемпион по картингу, получил шесть лет колонии
Почти год прошел со страшной аварии на Невском. Видео того жесткого столкновения облетели все соцсети. На кадрах видно, как каршеринговый автомобиль Kia Soul на скорости буквально впечатывается в стоящие на светофоре «Жигули». От удара седан разворачивается и врезается в машины, притормозившие на перекрестке рядом с каналом Грибоедова. За рулем отечественного авто сидел 18-летний чемпион России по картингу Никита Сапежко, который возвращался домой с подработки. После столкновения машина Сапежко превратилась в груду метала. Вытаскивать юношу из искореженной машины пришлось спасателям. Врачам спасти Никиту не удалось. Титулованный спортсмен погиб от полученных травм в больнице.
Никите Сапежко было 18 лет.
Виновником аварии признали 23-летнего Николая Цветкова. Это он управлял каршеринговым авто. Позднее в его крови обнаружили – алкоголь, содержание этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,837 мг/л. К слову, лихач отделался легкими царапинами. Да, он даже пытался скрыться с места происшествия. Но план провалился: Николая задержали полицейские.
Весь год родные Никиты Сапежко добивались справедливого наказания для водителя, по вине которого погиб юноша. Они создали в интернете в интернете петицию, обращенную к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Всех неравнодушных просили подписать документ, чтобы привлечь внимание к страшной трагедии и проблеме каршеринговых автомобилей.
Так выглядела машина Никиты после аварии. Фото: "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
«ЛЮБОЙ СРОК НЕ БУДЕТ СПРАВЕДЛИВЫМ»
Последнее заседание по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» прошло в Куйбышевском районном суде 23 декабря. Перед заседанием мама Никиты, Татьяна Ефимова, сказала, что ждет максимального наказания для Цветкова.
- Так глупо и нелепо он забрал одну жизнь, сломав при этом жизни многих, в том числе и свою жизнь, и жизнь своих близких. Ведь этого всего могло не случиться, не сядь он пьяным за руль, - сказала женщина. - Когда я думаю об этом, внутри меня все переворачивается от понимания того, как в один миг бездумный поступок ломает все. Больно не только за мое горе. За него мне, почему-то, тоже очень больно.
В десять утра она пришла в здание суда, чтобы вновь взглянуть в глаза человека, который забрал жизнь ее сына. До этого женщина подала с иск на 5 миллионов рублей и просила для лихача 7 лет колонии общего режима. Приговор оказался немного мягче.
Никита и его мама Татьяна Ефимова. Фото: соцсети.
- Цветков вину признал и в содеянном раскаялся, - рассказали после завершения заседания в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Выплатил матери погибшего 1 млн рублей, в том числе 100 тысяч — материальный ущерб и 900 тысяч рублей — моральный вред.
В результате суд назначил Цветкову наказание в виде шести лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима.
- Конечно, для меня любой срок не будет справедливым, - прокомментировала Татьяна Ефимова - Это не вернет мне ребенка. Но я думаю, что за это время человек хорошо подумает и, может быть когда-нибудь, искренне извинится. Я пришла сюда не за деньгами, а за наказанием. Считаю, что наказание достойное.
ДТП на Невском, в котором погиб чемпион России по картингу.
ИСТОЧНИК KP.RU