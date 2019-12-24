Как бы ни был декабрь богат на события, это всегда месяц подведения итогов.

За любыми трудовыми успехами стоят люди. И они - главное богатство. Здоровый образ жизни, по сути, становится фактором экономического роста - на Киришском нефтеперерабатывающем заводе это хорошо знают, и уделяют большое внимание массовому спорту.

ООО «КИНЕФ» целенаправленно стремится к привлечению как можно большего числа сотрудников к занятиям спортом. В рамках спортивно-массовой работы ежегодно для заводчан и членов их семей проводится спартакиада.

В 2019 году она состоялась уже в 32-й раз! В спартакиаде приняли участие 1575 человек из 39 цехов завода. Прошло 16 зачетных соревнований по 11 видам спорта: лыжные гонки, туризм, спортивное ориентирование, волейбол, баскетбол, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, шахматы, шашки и футбол. Отдельно проводится и зачет по массовости, который стал 17-м видом соревнований.

А начало декабря по традиции ознаменовано чествованием победителей и призеров спартакиады. Руководители предприятия поздравляют лучших спортсменов, благодарят за работу физоргов и организаторов соревнований. Обращаясь к участникам торжественного вечера, генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов отметил:

- Так уж повелось, что одними из первых в начале декабря мы подводим спортивные итоги года. Этот год был непростым для производства - с победами, с поражениями, как в спорте. Но у нас с вами все получается. Наш завод развивается, у него есть будущее. Впереди - строительство нового производства по увеличению глубины переработки нефти.

Без работы нет жизни, а жизни - без спорта. У нас это в традициях! Поздравляю всех с завершением спортивного сезона и желаю новых побед!

За любыми трудовыми успехами стоят люди. Фото: ООО «КИНЕФ».

БЛИЦ-ОПРОС

Физорг сборной «15+44» Иван ЧИРКОВ: Приятно, когда награждает генеральный директор!

- Как давно ваша команда в числе победителей?

- Уже восьмой год подряд, начиная с XXV Спартакиады, мы занимаем первое место по итогам года. А в призеры попадаем уже 18 лет! Тяжело, но держим первое место. В 16 видах спорта у нас 13 призовых мест - в прошлом году и в этом.

- Предприятие помогает в спортивной работе?

- Конечно, мы ощущаем серьезную поддержку со стороны руководства завода.

О чем говорить, если на спортивном вечере награды вручал лично генеральный директор Вадим Евсеевич Сомов. Это было очень приятно. Ведь поощрение - это не только кубки и медали.

Физорг команды цеха № 5 Рафаэл СУЛЕЙМАНОВ: Ты увеличиваешь свой результат, а соперник тоже не дремлет!

- Как вы оцениваете итоги XXXII Спартакиады?

- Спартакиада вновь прошла на высоком уровне. На любое соревнование было приятно приходить, везде нас встречали с улыбкой. Что касается результатов, то в этом году мы вновь стали чемпионами в общем зачете. В отдельных дисциплинах тоже не подкачали - много первых мест. Во всех видах, кроме настольного тенниса, оказались в тройке призеров.

Отмечу, что за общее первенство шла серьезная конкуренция. И прежде всего выделю железнодорожный цех № 34, который занял второе место. Как физорг, я очень рад, что наши работники показывают хорошие результаты в спорте. Надо отметить, что в спартакиаде участвовали и молодые ребята, и сотрудники с большим стажем работы на заводе. Даже ветераны цеха, которые на заслуженном отдыхе, не остались в стороне и приносили баллы нашей команде.

- Спортивный уровень спартакиады растет?

- Безусловно! Особенно если сравнивать с прошлым годом. В нашей группе все стали подтягиваться. В футболе, в цикличных дисциплинах - лыжи, кросс. Да и мы сами стараемся прибавлять: ставим собственные рекорды - хотя бы на 5 секунд, но пробежим быстрее. Ты увеличиваешь свой результат и соперник тоже не дремлет!

Физорг команды военизированного газоспасательного отряда (цех № 35) Сергей ЗЕРНОВ: У нас есть костяк, на который можно положиться

- Довольны ли вы выступлением команды?

- Считаю, что наша команда выступила в этом сезоне очень хорошо. У нас чемпионство в общем зачете. Победили в спортивном ориентировании, туризме, легкой атлетике. Но есть над чем работать. Самые слабые виды для нас - шахматы, шашки и баскетбол.

Уровень спартакиады с каждым годом растет, побеждать тяжелее. Приходят новые спортсмены, а у нас основную группу составляют ветераны.

- Насколько трудно привлечь сотрудников к спорту?

- В нашем коллективе много мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта по ориентированию, по лыжным гонкам. Естественно, их не надо особо уговаривать. Люди занимаются в свободное от работы время. Одним словом, есть костяк, который участвует во всех соревнованиях. Но и молодежь подтягивается. Поэтому и выигрываем!

Физорг команды комплекса производства высокооктановых компонентов бензина Максим БАРИНОВ: Без соревнований что-то теряется в жизни

- Для вашего комплекса, который пустили в 2018 году, участие в заводской спартакиаде стало дебютом?

- Действительно, наше подразделение в первый раз участвовало в спартакиаде, но команда нашего цеха была мне знакома, кроме молодых ребят. Со многими мы раньше вместе трудились в цехе риформирования бензина (№ 4).

Считаю, что мы достойно выступили в игровых видах спорта. Заняли второе место в волейболе, баскетболе, футболе, а вот в шахматах - третье. Но в итоге расположились на седьмом месте в общем зачете. Проблемы с лыжниками, легкоатлетами: чтобы хорошо выступать в этих дисциплинах, нужны профессионалы, которых у нас пока нет. Значит, воспитаем своих! Командный дух ничем не заменить. Без соревнований что-то теряется в жизни…

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