А вы готовы к каникулам

Год стремительно летит к своему завершению, в офисах люди торопливо разбираются с делами, а дома уже заискрились первые гирлянды, в воздухе витает уютный запах мандаринов, и дорогие сердцу новогодние игрушки вновь показались из коробок, чтобы занять почетные места на еловых ветках. Самое время ставить отметки в новогоднем чек-листе!

2020 год начнется с восьми праздничных январских дней. Один из важных пунктов списка - позаботиться о развлечениях в каникулы. Что бы ни стояло в планах, несколько дней нужно обязательно посвятить домашнему ничегонеделанию - пересмотреть любимые фильмы и оценить киноновинки.

В новом году «Ростелеком» предлагает смотреть новый формат телевидения - «Wink Интерактивное ТВ».

Это цифровая платформа впечатлений, которая включает в себя телеканалы, тематические подписки и большую видеотеку фильмов и сериалов. На выбор более 290 каналов, посвященных истории, медицине, охоте и рыбалке, спорту, информационным программам, зарубежному и отечественному кино, детским передачам и мультикам. Со списком телеканалов можно ознакомиться на сайте «Ростелекома» в разделе «Телевидение» или на портале wink.rt.ru.

Помимо этого, зрителей ждут тысячи фильмов и сериалов - от советской классики до голливудских блокбастеров, от фильмов - знакомых нам с детства рождественских киноисторий из разных стран мира до последних новинок, а значит, новогоднее настроение гарантировано. Некоторые кинопремьеры можно смотреть сразу параллельно с показом на больших экранах.

У приложения интуитивно понятный интерфейс и поиск, который можно полностью настроить под себя. Здесь представлена полная разбивка по актерам, режиссерам, есть рекомендации и аннотациям к фильмам, можно посмотреть рейтинги фильмов из Кинопоиска и Imdb.

Wink - не просто домашнее телевидение, это кросс-платформенное решение с приложением для смартфона или планшета. Вы можете смотреть Wink через SmartTV, или при помощи приставки на обычном телевизоре, или вообще без телевизора!

Приложение можно скачать в App Store и Google Play. Всего к просмотру можно подключить до пяти экранов гаджетов. Это очень удобно в поездках по России и за городом, когда есть Wi-Fi или мобильный Интернет. К слову, если на телефоне подключен мобильный Интернет «Ростелекома», трафик в Wink безлимитный.

КОНКРЕТНО

Подключить «Wink Интерактивное ТВ» можно на сайте «Ростелекома», по телефону 8-800-100-0-800 или скачав мобильное приложение.

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